Gul veðurviðvörun tekur gildi víða um land síðdegis í dag og gildir víðar fram á miðjan dag á morgun. Í tilkynningu frá Veitum segir að samhliða mikilli úrkomu megi gera ráð fyrir auknu álagi á fráveitukerfið sem muni þurfa að taka við miklu vatnsmagni á stuttum tíma.
Í tilkynningunni er að finna ýmis ráð fyrir íbúa og fólk til dæmis hvatt til þess að hafa samband við dælubíl ef vatn flæðir upp úr niðurföllum í húsum auk þess sem það er minnt á mikilvægi þess að halda niðurföllum hreinum og fjarlægja laufblöð til dæmis frá þeim sem geti hindrað för vatnsins.
Í tilkynningunni segir að fráveitukerfi Veitna sé tvískipt. Hluti þess sé með tvöfalt kerfi sem þoli úrkomu ágætlega, en hinn hlutinn sé ekki eins vel búinn til að taka á móti svo miklu vatni í einu. Þar get skapast hætta á að vatn flæði upp úr niðurföllum þegar lagnir fyllast tímabundið af regnvatni.
„Ef vatn flæðir upp úr niðurföllum í húsum er mikilvægt að hafa í huga að það stafar af yfirfullu kerfi og hafa þarf samband við dælubíl. Mikilvægt er að setja ekki vatn í niðurföllin við slíkar aðstæður, heldur beina því t.d. út í garð ef kostur er. Annars er hætta á að vatnið komi einfaldlega aftur upp úr niðurföllunum.
Á þessum árstíma, þegar laufblöðin eru byrjuð að fjúka og safnast fyrir í niðurföllum, skiptir miklu máli að hreinsa þau reglulega. Lauf og annað rusl geta hindrað vatnsflæði og valdið því að vatn safnist fyrir á götum. Með því að halda niðurföllum hreinum gefum við vatninu greiðari leið niður í fráveituna og drögum úr líkum á flóðvatni á yfirborði.
Athugið þó að öryggi fólks á alltaf að vera í fyrirrúmi og enginn á að leggja sig í hættu í veðurofsa,“ segir í tilkynningunni.
Hér að neðan má svo finna leiðbeiningar við ólíkum aðstæðum sem geta komið upp þegar álag á fráveituna eykst:
Neyðarlúgur fráveitu eru til þess gerðar að skólp flæði ekki inn í híbýli fólks ef dælustöðvar bila eða stöðvast.