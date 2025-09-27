Umfjöllun Bein lýsing Miðstöð Liðin Stöðutafla

Fyrsta stig Úlfanna í hús

Siggeir Ævarsson skrifar
Leikmenn Wolves fagna marki Santiago Bueno í kvöld
Leikmenn Wolves fagna marki Santiago Bueno í kvöld EPA/DANIEL HAMBURY

Wolves er ekki lengur eina lið ensku úrvalsdeildarinnar sem er stigalaust en liðið sótti 1-1 jafntefli í kvöld þegar Úlfarnir sóttu Tottenham heim.

Leikurinn var fremur bragðdaufur framan af en Santiago Bueno kom gestunum yfir á 54. mínútu. Úlfarnir virtust vera að landa sínum fyrsta sigri á tímabilinu en á 95. mínútu skoraði João Palhinha með snyrtilegri innanfótarafgreiðslu eftir undirbúning frá Pape Matar Sarr.

Jafntefli niðurstaðan og Úlfarnir loksins byrjaðir að safna stigum þó þeir sitji vissulega ennþá á botni deildarinnar. Tottenham er í þriðja sæti með ellefu stig eftir tvö jafntefli í röð.

Bein lýsing

Leikirnir

    Sjá alla

    Mest lesið


    Fleiri fréttir

    Sjá meira

    Mest lesið