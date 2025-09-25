Dóttir auðkýfings orðin forseti félags 23 ára gömul Sindri Sverrisson skrifar 25. september 2025 11:33 Claudia Rizzo var glaðbeitt eftir að hafa verið kynnt sem nýr forseti Ternana. Hin 23 ára gamla Claudia Rizzo hefur skráð sig í sögubækurnar með því að verða yngsta konan sem ráðin er forseti ítalsks knattspyrnufélags. Rizzo hefur verið útnefnd forseti Ternana sem er aldargamalt félag með lið í C-deild karla. Það gæti hafa hjálpað henni við að fá starfið að pabbi Claudiu, Gianluigi Rizzo, er eigandi Ternana. Þessi frumkvöðull og milljarðamæringur keypti félagið fyrir mánuði síðan og var ekki lengi að finna rétta manneskju í forsetastarfið. Claudia segist hlakka mikið til að taka til starfa, en hún stýrði áður rekstri ólífuolíuverksmiðju fjölskyldunnar. „Ég er stolt af því að taka við stöðu forseta félags með svo mikla sögu eins og Ternana Calcio, á 100 ára afmælisári félagsins. Markmiðið okkar er að byggja upp traust, nútímalegt og gagnsætt verkefni sem er með fólk og gildi íþrótta í forgangi,“ sagði Claudia og bætti við að hún væri gríðarlegur aðdáandi Ternana en gerði sér vel grein fyrir því að það væri erfitt verkefni fyrir höndum. Ítalski boltinn Mest lesið Helenu nóg boðið: „Ætlum við í alvöru að leyfa þessu að gerast?“ Körfubolti Leysti frá skjóðunni um hvað gerðist í þriðja hring Sport „Ég væri dáinn ef hún væri ekki hér“ Enski boltinn Synir Emile Heskey spiluðu saman í fyrsta sinn fyrir City Enski boltinn Chiesa græðir á óheppni landa síns Fótbolti Hvergi nærri hætt: „Markmiðið var alltaf að sýna gömlu góðu Berglindi“ Íslenski boltinn Kristófer djarfur í Fantasy: Tuttugu mínusstig í síðustu tveimur umferðum Enski boltinn Stjörnustjarfur þegar hann sá Zola á Ryder bikarnum Golf Fyrirliði Evrópu baunar á Bandaríkin: „Drifnir áfram af einhverju sem peningar geta ekki keypt“ Golf Dóttir auðkýfings orðin forseti félags 23 ára gömul Fótbolti Fleiri fréttir Slæm byrjun Chelsea skilaði Bayern sigri Dóttir auðkýfings orðin forseti félags 23 ára gömul Blikar gætu aftur orðið Íslandsmeistarar í kvöld Kristófer djarfur í Fantasy: Tuttugu mínusstig í síðustu tveimur umferðum Chiesa græðir á óheppni landa síns Funheitur Messi tryggði Inter Miami í úrslitakeppnina Hvergi nærri hætt: „Markmiðið var alltaf að sýna gömlu góðu Berglindi“ „Ég væri dáinn ef hún væri ekki hér“ Synir Emile Heskey spiluðu saman í fyrsta sinn fyrir City Velskur slagur og meistarar mætast í sextán liða úrslitum Stífla Álvarez brast í dramatískum sigri Atlético Tvenna Jesus dugði ekki er Antony sótti stigið Eze með fyrsta markið fyrir Arsenal Hjólhestur hjá Palhinha og markaveisla hjá Skjórunum Elías hélt marki Midtjylland hreinu í Evrópudeildinni Sandra María komin á blað í Þýskalandi Sveinn skoraði í tíu marka leik gegn liði úr C-deild Botnslagurinn færður Segir að Wirtz væri betur borgið hjá Bayern en Liverpool Óheppnin eltir Gavi Ragnar er fyrir ofan bankastjórann í Fantasy-deild Kaupþings Ömurlegar fréttir fyrir unga Liverpool-nýliðann Sérfræðingar SÞ biðla til FIFA að banna Ísrael Gullboltinn í Bestu deildinni: „Þristurinn minn gæti orðið umdeildur“ Sjáðu fyrsta mark Isak og ruglað rautt spjald Ekitike Utan vallar: Fjórða sætið, í alvöru? Sagði konu sinni og börnum að lesa ekki kommentin Wirtz alveg kominn með nóg af einni ráðleggingu Funduðu um 64 liða HM í Trump-turninum Baðst afsökunar eftir algjöra „heimsku“ Sjá meira