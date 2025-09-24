Hæstiréttur hefur hafnað beiðni Aðalsteins Kjartanssonar blaðamanns um áfrýjunarleyfi, í máli hans gegn Páli Vilhjálmssyni.
Sýknudómur Landsréttar stendur.
Aðalsteinn stefndi Páli vegna ummæla sem síðarnefndi hafði uppi um hann á bloggsíðu sinni á mbl.is á rúmlega árslöngu tímabili og krafðist miskabóta. Ummælin snerust annars vegar um ásakanir á hendur Aðalsteini og fleiri blaðamönnum um að hafa byrlað Páli Steingrímssyni skipstjóra ólyfjan og stolið af honum gögnum og hins vegar um að saksóknari gæfi út ákæru á hendur blaðamönnum.
Ummælin voru dæmd ómerk í héraði og Páli gert að fjarlægja þau af bloggsíðu sinni og birta dóminn á síðunni að viðlögðum dagsektum.
Landsréttur komst hins vegar að þeirri niðurstöðu að þrátt fyrir að ummæli Páls væru beinskeytt og óvægin, hefði Aðalsteinn haft stöðu sakbornings í svokölluðu byrlunarmáli. Þá hefði Páll verið þátttakandi í almennri umræðu um mikilvæg samfélagsleg málefni sem ætti erindi við almenning. Aðalsteinn, sem blaðamaður og opinber persóna, þyrfti að gera ráð fyrir að sæta gagnrýni vegna skrifa sinna.
Aðalsteinn óskaði eftir beiðni um að áfrýja málinu til Hæstaréttar og byggði meðal annars á því að niðurstaða í málinu gæti haft fordæmisgildi um mörk tjáningarfrelsis og friðhelgi einkalífs. Dómur Landsréttar markaði stefnubreytingu hvað þetta varðaði. Þá væri dómurinn bersýnlega efnislega rangur.
Hæstiréttur segir hins vegar í ákvörðun sinni að úrslit málsins hafi hvorki verulegt almennt gildi né varði það sérstaklega mikilvæga hagsmuni Aðalsteins í skilningi laga.
„Þá verður ekki séð að málsmeðferð fyrir héraðsdómi eða Landsrétti hafi verið stórlega ábótavant eða dómur Landsréttar bersýnilega rangur að formi eða efni.“