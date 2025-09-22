Frítt í Strætó um allt land í dag

Í tilefni af bíllausa deginum svokallaða sem er í dag verður frítt í Strætó, bæði á landsbyggðinni og á höfuðborgarsvæðinu í dag.
Þetta kemur fram í tilkynningu frá Strætó, en tilefnið er líkt og áður segir bíllausi dagurinn sem er hluti af Evrópsku samgönguvikunni sem hófst á þriðjudaginn í síðustu viku.
„Bíllausi dagurinn er frábært tækifæri til að leggja bílnum til hliðar og prófa aðra ferðamáta. Hvort sem það er að hoppa upp í Strætó, hjóla, ganga eða jafnvel skokka í vinnu eða skóla,“ segir meðal annars í tilkynningunni frá Strætó, þar sem almenningur er hvattur til að taka þátt og nýta sér umhverfisvæna ferðamáta.