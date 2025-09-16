Lokun Sorpu á Dalvegi enn frestað Árni Sæberg skrifar 16. september 2025 11:13 Hér verður að óbreyttu hægt að endurvinna rusl til 1. febrúar næstkomandi. Vísir/Vilhelm Kópavogsbær hefur heimilað Sorpu að reka endurvinnslustöð sína að Dalvegi til 1. febrúar næstkomandi. Upphaflega stóð að loka stöðinni í september í fyrra Þetta kemur fram í tillögu Ásdísar Kristjánsdóttur til bæjarráðs, sem var lögð fram þann 15. júlí og samþykkt tveimur dögum síðar. Þar segir að með bréfi dagsettu 5. september 2022 hafi verið farið fram á við Sorpu bs. að starfsemi Sorpu við Dalveg 1 yrði hætt og að lóðinni yrði skilað til Kópavogsbæjar eigi síðar en 1. september 2024. Á fundi Sorpu þann 21. desember 2023 hafi verið samþykkt að koma á fót starfshópi um staðarval fyrir endurvinnslustöð í stað endurvinnslustöðvarinnar við Dalveg. Hópurinn hafi skilað af sér tillögu í desember 2024 sem kynnt hafi verið bæjarráði Kópavogs, sem hafi falið sviðstjóra umhverfissviðs að vinna málið áfram í samstarfi við Sorpu. Sú vinna standi nú yfir en sé ekki lokið. Eiga eftir að vinna úr tillögum Þá segir að auglýst hafi verið eftir áhugasömum aðilum um þróun á lóðinni Dalvegi 1, sem skilgreind sé sem verslunar- og þjónustusvæði í aðalskipulagi Kópavogs. Umsóknarfrestur hafi verið til 30. júní síðastliðins. Eftir eigi að vinna og velja úr innsendum tillögum. Þeim sem eiga þá hugmynd sem valin verður til áframhaldandi samstarfs verði síðan boðið til viðræðna um lóðarvilyrði til tveggja ára. Innan þess tímaramma skuli lóðarvilyrðishafi vinna að tillögu að nýju deiliskipulagi fyrir lóðina í takt við sínar hugmyndir og hugmyndir Kópavogsbæjar um heildarsýn fyrir Kópavogsdal, sem settar hafi verið fram í apríl 2024. Í ljósi þessa sé ljóst að tímabundið áframhald á starfsemi Sorpu á Dalvegi muni ekki hafa áhrif á frekari þróun á svæðinu. Því sé lagt til að sá tími sem Sorpu var gefinn til að fjarlægja starfsemi sína af Dalvegi 1 verði framlengdur til 1. febrúar 2026. Stöðva vinnu við bráðabirgðastöð Í fundargerð fundar Sorpu þann 18. ágúst segir að framkvæmdastjóri hafi gert grein fyrir stöðu lokunar endurvinnslustöðvarinnar við Dalveg. Sorpa hafi áætlað lokun á Dalvegi 1. september 2025 og opnun bráðabirgðastöðvar á Glaðheimasvæðinu sama dag, samanber aðgerðaáætlun til að mæta lokun Dalvegar, sem hafi verið kynnt á fundi stjórnar Sorpu í janúar. Vinna við uppbyggingu bráðabirgðastöðvar hafi verið stöðvuð samhliða ákvörðun bæjarráðs Kópavogs um að fresta lokun stöðvarinnar á Dalvegi. Til að bregðast við þeirri stöðu sem upp er komin muni stjórn taka til rýni stefnumótandi skýrslu tæknimanna sveitarfélaga um framtíð endurvinnslustöðva. Sorpa Skipulag Kópavogur Mest lesið Ríkið situr á þúsundum hektara af framræstu votlendi Innlent Trump-liðar heita hefndum Erlent Yfirlæknir gagnrýnir auglýsingu gegn lyfi við RS-veiru Innlent Sagði frá fyrirætlunum sínum í SMS-i fyrir morðið Erlent „Ég mun ekki sjá eftir honum“ Innlent Trump höfðar 15 milljarða dala mál gegn New York Times Erlent Frumvarp um afnám laga um orlof húsmæðra lagt fram í tíunda sinn Innlent „Þetta var vissulega ekki í starfslýsingunni“ Innlent Ísland ekki óhult ef til átaka kemur í Evrópu Innlent Hefur ekki áhyggjur af svindli með nýju námsmati Innlent Fleiri fréttir Lokun Sorpu á Dalvegi enn frestað Munu áfram stýra fastanefndunum Fá að halda framkvæmdum áfram í bili Eldur í geymslu í blokk á Selfossi Yfirlæknir gagnrýnir auglýsingu gegn lyfi við RS-veiru Flestir sem skráðu sig í Skorradalshrepp fá að kjósa Frumvarp um afnám laga um orlof húsmæðra lagt fram í tíunda sinn Ríkið situr á þúsundum hektara af framræstu votlendi Sló töskunni í vélarhlíf lögreglubifreiðar „Þetta var vissulega ekki í starfslýsingunni“ Hefur ekki áhyggjur af svindli með nýju námsmati Þrjú innbrot og alltaf fúlsað við verkunum: „Þetta er kannski smá yfirlýsing“ Ísland ekki óhult ef til átaka kemur í Evrópu „Ég mun ekki sjá eftir honum“ Fjöldi glæpahópa á Íslandi hefur tvöfaldast á tíu árum „Ekki algengt að svona lekar verði“ Stóraukning skipulagðrar glæpastarfsemi og innbrotahrina hjá listamanni Flugvél með fjórum innanborðs fór út af flugbraut Kallar eftir náðun Kouranis og brottvísun strax á morgun Tiltekt ríkisstjórnar eins og að taka sokk af gólfi unglings Ingvar aftur kominn í leyfi frá þingstörfum Oddvitarnir ætla sér stóra hluti eftir átta mánuði Loka fyrir heitt vatn vegna leka á Bústaðavegi Tvíburarnir fengu ár í viðbót Hlaut náttúruverndarviðurkenningu Sigríðar í Brattholti Vara við svikapóstum um ólöglegar klámsíður og reikninga frá raforkusölum Baráttunni lauk með íslenskum ríkisborgararétti Er með hugmynd að nafni sem gæti vel gengið Bein útsending: Umhverfisþing 2025 Hells Angels á Íslandi hafi aukið umsvif sín og sýnileika Sjá meira