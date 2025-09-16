Innlent

Lokun Sorpu á Dalvegi enn frestað

Árni Sæberg skrifar
Hér verður að óbreyttu hægt að endurvinna rusl til 1. febrúar næstkomandi.
Vísir/Vilhelm

Kópavogsbær hefur heimilað Sorpu að reka endurvinnslustöð sína að Dalvegi til 1. febrúar næstkomandi. Upphaflega stóð að loka stöðinni í september í fyrra

Þetta kemur fram í tillögu Ásdísar Kristjánsdóttur til bæjarráðs, sem var lögð fram þann 15. júlí og samþykkt tveimur dögum síðar.

Þar segir að með bréfi dagsettu 5. september 2022 hafi verið farið fram á við Sorpu bs. að starfsemi Sorpu við Dalveg 1 yrði hætt og að lóðinni yrði skilað til Kópavogsbæjar eigi síðar en 1. september 2024. 

Á fundi Sorpu þann 21. desember 2023 hafi verið samþykkt að koma á fót starfshópi um staðarval fyrir endurvinnslustöð í stað endurvinnslustöðvarinnar við Dalveg. Hópurinn hafi skilað af sér tillögu í desember 2024 sem kynnt hafi verið bæjarráði Kópavogs, sem hafi falið sviðstjóra umhverfissviðs að vinna málið áfram í samstarfi við Sorpu. Sú vinna standi nú yfir en sé ekki lokið. 

Eiga eftir að vinna úr tillögum

Þá segir að auglýst hafi verið eftir áhugasömum aðilum um þróun á lóðinni Dalvegi 1, sem skilgreind sé sem verslunar- og þjónustusvæði í aðalskipulagi Kópavogs. Umsóknarfrestur hafi verið til 30. júní síðastliðins. Eftir eigi að vinna og velja úr innsendum tillögum. 

Þeim sem eiga þá hugmynd sem valin verður til áframhaldandi samstarfs verði síðan boðið til viðræðna um lóðarvilyrði til tveggja ára. Innan þess tímaramma skuli lóðarvilyrðishafi vinna að tillögu að nýju deiliskipulagi fyrir lóðina í takt við sínar hugmyndir og hugmyndir Kópavogsbæjar um heildarsýn fyrir Kópavogsdal, sem settar hafi verið fram í apríl 2024. 

Í ljósi þessa sé ljóst að tímabundið áframhald á starfsemi Sorpu á Dalvegi muni ekki hafa áhrif á frekari þróun á svæðinu. Því sé lagt til að sá tími sem Sorpu var gefinn til að fjarlægja starfsemi sína af Dalvegi 1 verði framlengdur til 1. febrúar 2026.

Stöðva vinnu við bráðabirgðastöð

Í fundargerð fundar Sorpu þann 18. ágúst segir að framkvæmdastjóri hafi gert grein fyrir stöðu lokunar endurvinnslustöðvarinnar við Dalveg.

Sorpa hafi áætlað lokun á Dalvegi 1. september 2025 og opnun bráðabirgðastöðvar á Glaðheimasvæðinu sama dag, samanber aðgerðaáætlun til að mæta lokun Dalvegar, sem hafi verið kynnt á fundi stjórnar Sorpu í janúar.

Vinna við uppbyggingu bráðabirgðastöðvar hafi verið stöðvuð samhliða ákvörðun bæjarráðs Kópavogs um að fresta lokun stöðvarinnar á Dalvegi. Til að bregðast við þeirri stöðu sem upp er komin muni stjórn taka til rýni stefnumótandi skýrslu tæknimanna sveitarfélaga um framtíð endurvinnslustöðva.

