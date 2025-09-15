Kolbeinn Þórðarson og félagar í Göteborg sóttu mikilvæg þrjú stig með 2-1 sigri á útivelli gegn BK Hacken í 23. umferð sænsku úrvalsdeildarinnar. Göteborg hélt leikinn út manni fleiri eftir að leikmaður BK Hacken fékk rautt spjald fyrir að sparka í klof andstæðingsins.
Kolbeinn kom inn af varamannabekknum í seinni hálfleik, þegar rúmur hálftími var eftir. Staðan var þá jöfn en Tobias Heintz átti eftir að skora annað mark til að koma Göteborg yfir um stundarfjórðungi síðar.
Tobias Heintz är tvåmålsskytt! IFK Göteborg leder med 2-1📲 Se matchen på HBO Max pic.twitter.com/q6NdhOh5Zn— Sports on HBO Max 🇸🇪 (@sportshbomaxse) September 15, 2025
Tobias Heintz är tvåmålsskytt! IFK Göteborg leder med 2-1📲 Se matchen på HBO Max pic.twitter.com/q6NdhOh5Zn
Heimamenn BK Hacken reyndu síðan að sækja jöfnunarmarkið en markaskorarinn Mikkel Rygaard gerði sínum mönnum erfitt fyrir með því að næla sér í rautt spjald fyrir að sparka í klof Max Fenger.
Rött kort på Mikkel Rygaard efter den här situationen. 🟥📲 Se matchen på HBO Max pic.twitter.com/a7S8aaj5F4— Sports on HBO Max 🇸🇪 (@sportshbomaxse) September 15, 2025
Rött kort på Mikkel Rygaard efter den här situationen. 🟥📲 Se matchen på HBO Max pic.twitter.com/a7S8aaj5F4
Leikurinn endaði því 1-2 fyrir Göteborg, sem er í fjórða sæti deildarinnar, tveimur stigum á eftir AIK.
AIK vann damatískan 2-1 sigur gegn Brommapojkarna á sama tíma, með sigurmarki á sjöttu mínútu uppbótartíma. Hlynur Freyr Karlsson sat á varamannabekk Brommapojkarna allan tímann líkt og í síðustu fimm leikjum.
Kevin Filling gör 2-1 för AIK i den 96:e matchminuten! 👀 📲 Se AIK - BP på HBO Max pic.twitter.com/zdinJLQAFK— Sports on HBO Max 🇸🇪 (@sportshbomaxse) September 15, 2025
Kevin Filling gör 2-1 för AIK i den 96:e matchminuten! 👀 📲 Se AIK - BP på HBO Max pic.twitter.com/zdinJLQAFK
Í sænsku kvennadeildinni spilaði Sigdís Eva Bárðardóttir sínar fyrstu fimm mínútur á tímabilinu þegar hún kom inn af varamannabekk Norrköping í 2-0 sigri gegn Djurgarden.