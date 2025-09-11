Eigendur fjórtán ökutækja geta átt von á sekt vegna stöðubrots í Garðabæ er segir í dagbók Lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu. Hún hafði afskipti af fjölda ökumanna í dag.
Þó nokkrir ökumenn voru stöðvaðir af lögreglu í dag fyrir að aka án ökuréttinda. Einn þeirra reyndist einnig vera undir áhrifum fíkniefna og var látinn laus að blóðsýnatöku lokinni. Annar ökumaður var boðaður í skoðun þar sem hann var með filmur í rúðum á bílnum sínum. Enn annar var að tala í farsíma við akstur og á yfir höfði sér sekt. Hann reyndist einnig aka um á ótryggðum bíl.
Lögreglunni í Kópavogi og Breiðholti barst einnig tilkynning um þjófnað í tækjavöruverslun og er málið í rannsókn. Í umdæmi lögreglustöðvar eitt, sem sinnir útköllum í Austurbæ, Miðbæ, Vesturbæ og á Seltjarnarnesi barst tilkynning um mann sem neitaði að greiða fyrir far hjá leigubíl. Hann greiddi fyrir farið að lokum.
Lögreglan í Árbæ sinnti útkalli vegna þjófnaðar í gám þar sem verkfærum var stolið. Málið er í rannsókn.
Síðdegis í dag var einn vistaður í fangageymslu lögreglu.