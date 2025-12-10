Hvalveiðimenn ætla í hart og örlög Íslands í Eurovision ráðast í dag Gunnar Reynir Valþórsson skrifar 10. desember 2025 11:38 Í hádegisfréttum segjum við frá því að starfsmenn Hvals hf. hafa stefnt fyrirtækinu vegna tapaðra launa í kjölfar þess að hvalveiðar voru bannaðar sumarið 2023. Málið gæti verið fordæmisgefandi en það er unnið í samráði við fyrirtækið sem verið er að stefna. Hvalur ætlar svo að stefna ríkinu á móti. Þá fjöllum við um ögurstundina sem upp er komin en síðar í dag kemur í ljós hvort Ísland verði með í Eurovision kepninni næsta vor. Stjórn RUV mun taka ákvörðun á fundi síðdegis. Einnig verður rætt við fjármálaráðherra sem segir að mögulega þurfi að gera einhverjar breytingar á áætluðum útgjöldum stjórnvalda á næsta ári þar sem veiðigjöld verði um tveimur milljörðum lægri en gert hafði verið ráð fyrir. Í íþróttapakka dagsins er það svo toppbaráttan í Bónus deild kvenna en þar urðu óvænt úrslit í gær. Klippa: Hádegisfréttir Bylgjunnar 10. desember 2025 Hádegisfréttir Bylgjunnar Mest lesið Gummi Emil tekinn í skýrslutöku lögreglu Innlent Sæði með krabbameinsvaldandi genagalla selt til Íslands Innlent Krafðist sérlega þungrar refsingar yfir Margréti Höllu Innlent Síðasti loðdýrabóndinn segir Íslendinga verða að vakna Innlent Fyrirskipa notkun Times New Roman í stað Calibri Erlent Aldrei planið að sækja um starfið sem aðrir hafi sótt um gagngert til að kæra Innlent Vilja skoða samfélagsmiðla íslenskra ferðamanna Erlent Forsetafrúin kallaði mótmælendur heimskar tíkur Erlent Handtekinn á Akranesi grunaður um nauðgun Innlent Miðflokkurinn ekki undirritað siðareglur og mæting þingmanna sögð frjálsleg Innlent Fleiri fréttir Starfsmenn stefna Hval í samvinnu við fyrirtækið Viðgerð á Seyðisfjarðarlínunni muni taka tíma Hvalveiðimenn ætla í hart og örlög Íslands í Eurovision ráðast í dag Róbert vill leiða lista Viðreisnar í borginni Miðflokkurinn ekki undirritað siðareglur og mæting þingmanna sögð frjálsleg Handtekinn á Akranesi grunaður um nauðgun Slökkviliðsstjóri fer í fullt starf hjá almannavarnanefnd Fer ekki aftur fram fyrir Samfylkinguna Gummi Emil tekinn í skýrslutöku lögreglu Nærri 400 leitarbeiðnir vegna 95 týndra barna á árinu Bein útsending: Innflytjendur og samfélagið Aldrei planið að sækja um starfið sem aðrir hafi sótt um gagngert til að kæra Seyðisfjörður á varaafli eftir rafmagnsleysi í nótt Fjarðarheiði lokuð og óvissustig suðaustantil Sæði með krabbameinsvaldandi genagalla selt til Íslands Krafðist sérlega þungrar refsingar yfir Margréti Höllu Tvöföldun seldra nefúða á tíu árum: „Maður pantar töluverðar birgðir reglulega“ Kynna breytta Reykjavíkurleið eftir áramót Ræddu kílómetragjaldið í níu klukkustundir Síðasti loðdýrabóndinn segir Íslendinga verða að vakna Töluvert viðbragð vegna neyðarsendis sem fór af stað fyrir slysni Lagt til að hreindýrakvóti aukist hressilega Heiða þurfi ekki að hafa áhyggjur af óvinsældunum Hyggst reisa nýja flugstöð og festa flugvöllinn í sessi Óvenjumörg alvarleg slys undanfarið Laus úr haldi lögreglu eftir handtöku í tengslum við mannslát Ríkislögreglustjóri tekur Snapchat-mál lögreglunema alvarlega Helmingur borgarbúa óánægður með störf Heiðu Slæm umhirða augnlinsna geti leitt til alvarlegs augnsjúkdóms Of fáir nota endurskinsmerki og síðasta loðdýrabú landsins Sjá meira