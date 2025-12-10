Innlent

Slökkvi­liðs­stjóri fer í fullt starf hjá al­manna­varna­nefnd

Árni Sæberg skrifar
Jón Viðar, til vinstri, færir sig yfir til almannavarnanefndar höfuðborgarsvæðisins og Birgir tekur við af honum tímabundið.
Jón Viðar Matthíasson, slökkviliðsstjóri Slökkviliði höfuðborgarsvæðisins, hefur tekið við fullu starfi sem framkvæmdastjóri almannavarnarnefndar höfuðborgarsvæðisins, tímabundið til eins árs. Með ráðningu Jóns Viðars er markmiðið að efla starf og skipulag almannavarna höfuðborgarsvæðisins. Birgir Finnsson varaslökkviliðsstjóri verður settur slökkviliðsstjóri á meðan.

Í fréttatilkynningu þess efnis segir að Jón Viðar hafi starfað sem slökkviliðsstjóri á höfuðborgarsvæðinu og samhliða því verið framkvæmdastjóri almannavarnanefndar höfuðborgarsvæðisins í yfir tuttugu ár. 

„Ég segi stundum að slökkviliðsstjórinn hafi verið sýnilegri út á við, en starfið sem framkvæmdastjóri almannavarnanefndar er ekki síður mikilvægt. Nú fæ ég tækifæri til að sinna því af fullum þunga á næsta ári, sem er virkilega ánægjulegt,“ er haft eftir Jóni Viðari. 

Almannavarnanefnd höfuðborgarsvæðisins, AHS, sé sameiginleg nefnd þeirra sjö sveitarfélaga sem mynda höfuðborgarsvæðið. Meginhlutverk hennar sé að efla samstarf og samhæfingu sveitarfélaganna þannig að þau séu sem best undirbúin að sinna skyldum sínum á öllum stigum almannavarna og veita íbúum grunnþjónustu sem, sem sé mikilvæg fyrir daglegt líf íbúa höfuðborgarsvæðisins, svo ekki sé talað um á hættustundu. 

„Covid-faraldurinn og atburðir í tengslum við eldsumbrot á Reykjanesskaga hafa sýnt nauðsyn þess að almannavarnir séu vel skipulagðar. Gott samstarf og samhæfing skilaði góðum árangri í covidfaraldrinum. Jón Viðar sem framkvæmdastjóri almannavarnanefndar leiddi þetta samstarf ásamt neyðarstjórnum hvers sveitarfélags í góðu samstarfi við ríkisstofnanir. Nú viljum við efla þetta starf enn frekar og teljum Jón Viðar rétta manninn til að leiða þá vinnu og tryggja að höfuðborgarsvæðið sé í stakk búið til að takast á við þær áskoranir sem upp kunna að koma,“ er haft eftir Heiðu Björgu Hilmisdóttur, formanni stjórnar almannavarnarnefndar höfuðborgarsvæðisins.

