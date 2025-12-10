Slökkviliðsstjóri fer í fullt starf hjá almannavarnanefnd Árni Sæberg skrifar 10. desember 2025 10:36 Jón Viðar, til vinstri, færir sig yfir til almannavarnanefndar höfuðborgarsvæðisins og Birgir tekur við af honum tímabundið. Jón Viðar Matthíasson, slökkviliðsstjóri Slökkviliði höfuðborgarsvæðisins, hefur tekið við fullu starfi sem framkvæmdastjóri almannavarnarnefndar höfuðborgarsvæðisins, tímabundið til eins árs. Með ráðningu Jóns Viðars er markmiðið að efla starf og skipulag almannavarna höfuðborgarsvæðisins. Birgir Finnsson varaslökkviliðsstjóri verður settur slökkviliðsstjóri á meðan. Í fréttatilkynningu þess efnis segir að Jón Viðar hafi starfað sem slökkviliðsstjóri á höfuðborgarsvæðinu og samhliða því verið framkvæmdastjóri almannavarnanefndar höfuðborgarsvæðisins í yfir tuttugu ár. „Ég segi stundum að slökkviliðsstjórinn hafi verið sýnilegri út á við, en starfið sem framkvæmdastjóri almannavarnanefndar er ekki síður mikilvægt. Nú fæ ég tækifæri til að sinna því af fullum þunga á næsta ári, sem er virkilega ánægjulegt,“ er haft eftir Jóni Viðari. Almannavarnanefnd höfuðborgarsvæðisins, AHS, sé sameiginleg nefnd þeirra sjö sveitarfélaga sem mynda höfuðborgarsvæðið. Meginhlutverk hennar sé að efla samstarf og samhæfingu sveitarfélaganna þannig að þau séu sem best undirbúin að sinna skyldum sínum á öllum stigum almannavarna og veita íbúum grunnþjónustu sem, sem sé mikilvæg fyrir daglegt líf íbúa höfuðborgarsvæðisins, svo ekki sé talað um á hættustundu. „Covid-faraldurinn og atburðir í tengslum við eldsumbrot á Reykjanesskaga hafa sýnt nauðsyn þess að almannavarnir séu vel skipulagðar. Gott samstarf og samhæfing skilaði góðum árangri í covidfaraldrinum. Jón Viðar sem framkvæmdastjóri almannavarnanefndar leiddi þetta samstarf ásamt neyðarstjórnum hvers sveitarfélags í góðu samstarfi við ríkisstofnanir. Nú viljum við efla þetta starf enn frekar og teljum Jón Viðar rétta manninn til að leiða þá vinnu og tryggja að höfuðborgarsvæðið sé í stakk búið til að takast á við þær áskoranir sem upp kunna að koma,“ er haft eftir Heiðu Björgu Hilmisdóttur, formanni stjórnar almannavarnarnefndar höfuðborgarsvæðisins. Slökkvilið Almannavarnir Vistaskipti Mest lesið Sæði með krabbameinsvaldandi genagalla selt til Íslands Innlent Krafðist sérlega þungrar refsingar yfir Margréti Höllu Innlent Gummi Emil tekinn í skýrslutöku lögreglu Innlent Síðasti loðdýrabóndinn segir Íslendinga verða að vakna Innlent Fyrirskipa notkun Times New Roman í stað Calibri Erlent Aldrei planið að sækja um starfið sem aðrir hafi sótt um gagngert til að kæra Innlent Forsetafrúin kallaði mótmælendur heimskar tíkur Erlent Kynna breytta Reykjavíkurleið eftir áramót Innlent Heiða þurfi ekki að hafa áhyggjur af óvinsældunum Innlent Ræddu kílómetragjaldið í níu klukkustundir Innlent Fleiri fréttir Slökkviliðsstjóri fer í fullt starf hjá almannavarnanefnd Fer ekki aftur fram fyrir Samfylkinguna Gummi Emil tekinn í skýrslutöku lögreglu Vilja skoða samfélagsmiðla íslenskra ferðamanna Nærri 400 leitarbeiðnir vegna 95 týndra barna á árinu Bein útsending: Innflytjendur og samfélagið Aldrei planið að sækja um starfið sem aðrir hafi sótt um gagngert til að kæra Seyðisfjörður á varaafli eftir rafmagnsleysi í nótt Fjarðarheiði lokuð og óvissustig suðaustantil Sæði með krabbameinsvaldandi genagalla selt til Íslands Krafðist sérlega þungrar refsingar yfir Margréti Höllu Tvöföldun seldra nefúða á tíu árum: „Maður pantar töluverðar birgðir reglulega“ Kynna breytta Reykjavíkurleið eftir áramót Ræddu kílómetragjaldið í níu klukkustundir Síðasti loðdýrabóndinn segir Íslendinga verða að vakna Töluvert viðbragð vegna neyðarsendis sem fór af stað fyrir slysni Lagt til að hreindýrakvóti aukist hressilega Heiða þurfi ekki að hafa áhyggjur af óvinsældunum Hyggst reisa nýja flugstöð og festa flugvöllinn í sessi Óvenjumörg alvarleg slys undanfarið Laus úr haldi lögreglu eftir handtöku í tengslum við mannslát Ríkislögreglustjóri tekur Snapchat-mál lögreglunema alvarlega Helmingur borgarbúa óánægður með störf Heiðu Slæm umhirða augnlinsna geti leitt til alvarlegs augnsjúkdóms Of fáir nota endurskinsmerki og síðasta loðdýrabú landsins Fallist á að 1.300 pillur hafi verið til eigin nota Þorbjörg hættir aftur hjá Samtökunum´78 Svaraði fullum hálsi en ekki spurningu um siðareglur Styrkja báðar hliðar í Evrópuumræðunni um tíu milljónir Skólanefnd Menntaskólans á Egilsstöðum gagnrýnir skort á samráði Sjá meira