Fer ekki aftur fram fyrir Sam­fylkinguna

Lovísa Arnardóttir skrifar
Sabine Leskopf hefur setið sem borgarfulltrúi fyrir Samfylkinguna frá 2018 og var varaborgarfulltrúi kjörtímabilið á undan, frá 2014.
Sabine Leskopf, borgarfulltrúi Samfylkingarinnar, ætlar ekki að bjóða sig aftur fram í prófkjöri Samfylkingarinnar fyrir næstu borgarstjórnarkosningar. Hún segir það ekki auðvelda ákvörðun. Hún brenni fyrir jafnaðarstefnunni en geti ekki staðið með sannfæringu sinni með núverandi stefnu flokksins í innflytjendamálum. 

„Ég fann mitt pólitíska heimili innan Samfylkingarinnar einmitt vegna þess að málefni innflytjenda, sem ég brenn mest fyrir, eru í rauninni hjarta jafnaðarstefnunnar. Hún snýst um það að samfélög geti aðeins dafnað ef hver einstaklingur fær að njóta sín til fulls, óháð uppruna sínum. Virðing fyrir fjölbreytileikanum þarf að vera leiðarstef í slíkri stefnu. Við það stend ég enn,“ segir Sabine í færslu sem hún birtir á Facebook-síðu sinni. 

Hún segir Samfylkinguna, í viðleitni til að ná til kjósenda á miðjunni, hafa bendlað innflytjendur við þær áskoranir sem nútímasamfélag standi frammi fyrir. Þannig ætli þau sömu leið og Viðreisn. Á sama tíma taki atvinnustefna stjórnvalda ekki á hraðri fólksfjölgun og stjórnvöld hafi ekki sett sér áætlanir til að vinna að inngildandi nálgun eða berjast gegn vaxandi skautun og útlendingaandúð í samfélaginu.

„Þetta andvaraleysi bitnar á einn eða annan hátt á öllu fólki af erlendum uppruna. Mitt bakland í samfélagi innflytjenda tjáir mér með skýrum hætti að andrúmsloftið í landinu hafi svo sannarlega breyst til hins verra: andúð og fordómar sem og jaðarsetning íbúa af erlendum uppruna eru að aukast. Á slíkum tímum þarf flokkur eins og Samfylkingin að taka forystu og tala fyrir mannréttindum, mannúð og fjölmenningu; í stað þess að tala inn í fordóma og staðalmyndir eða þegja yfir árásum og andúð í garð viðkvæmra hópa,“ segir Sabine og að með því að bjóða sig ekki fram geti hún áfram staðið með sinni sannfæringu.

„Ég vil taka fram að áherslur mínar og hugsjónir hafa alltaf notið virðingar og stuðnings á meðal samstarfsfólks míns innan Samfylkingarinnar í borginni þar sem ég sinni áfram þeim verkefnum sem ég var kjörin til. Ég vil þakka öllum þeim sem hafa stutt mig og gera það enn, og hlakka til að takast á við næstu áskoranir,“ segir hún að lokum.

