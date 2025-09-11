Væta með köflum og dregur úr vindi

Lægðir suður af landinu stýra veðrinu á landinu í dag þar sem búist er við norðaustlægri átt, átta til fimmtán metrum á sekúndu, og dálítilli vætu með köflum.
Á vef Veðurstofunnar segir að það muni draga úr vindi og víða stytta upp síðdegis. Fer að rigna norðaustanlands undir kvöld.
Hiti verður á bilinu átta til sextán stig og mildast suðvestantil.
„Áfram norðaustlæg átt á morgun, víða 5-10 m/s, en 8-13 á Vestfjörðum. Rigning eða súld með köflum norðantil á landinu, en léttir smám saman til sunnan heiða. Annað kvöld bætir í vind og úrkomu á Norðvesturlandi,“ segir í hugleiðingum veðurfræðings.
Á föstudag: Norðaustan 5-13 m/s og rigning eða súld með köflum, en bjartviðri sunnan heiða. Bætir í rigningu fyrir norðan um kvöldið og hvessir á Vestfjörðum. Hiti 7 til 16 stig, mildast á Suðurlandi.
Á laugardag: Breytileg átt 5-10 og víða rigning eða skúrir, en norðaustan 10-15 norðvestantil. Hiti 7 til 14 stig, en heldur svalara á Vestfjörðum.
Á sunnudag: Austan og norðaustan 5-13 og rigning, en úrkomuminna fyrir norðan. Hiti 7 til 13 stig.
Á mánudag: Norðaustan 5-10 og dálítil rigning, en léttir til suðvestanlands um kvöldið. Hiti breytist lítið.
Á þriðjudag: Norðaustan 8-15 og rigning, en hægari og lengst af þurrt suðvestantil. Hiti 7 til 12 stig.
Á miðvikudag: Útlit fyrir norðaustlæga átt og dálítil væta af og til í flestum landshlutum. Kólnar í veðri.