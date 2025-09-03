Fótbolti

Styðja þrettán ára strák sem var kýldur af pabba mót­herja

Sindri Sverrisson skrifar
Gianluigi Buffon er á meðal þeirra sem sent hafa hinum unga Thomasi batakveðjur og stuðning.
Markverðirnir Gianluigi Donnarumma og Gianluigi Buffon eru á meðal þeirra sem sent hafa þrettán ára ítölskum markverði hlýjar kveðjur eftir skelfilegt atvik á leik í yngri flokkum á Ítalíu, þar sem fertugur maður kýldi strákinn unga.

Þetta óhemju hneykslanlega atvik átti sér stað eftir leik á U14 ára fótboltamóti í Collegno, nærri Tórínó.

Upp úr sauð á milli leikmanna liðanna og komu þá fleiri að til að skakka leikinn en einnig fertugur faðir eins leikmannanna. Sá hljóp úr stúkunni og beint að hinum 13 ára gamla Thomas, og kýldi markvörðinn illa.

Thomas endaði á sjúkrahúsi en það mun þó ekki hafa verið bara vegna hnefahöggsins heldur einnig vegna beinbrots í rist.

Ofbeldismaðurinn hefur nú verið kærður en pabbi Thomasar segir að markvörðurinn ungi hafi nú verið útskrifaður af sjúkrahúsi og sé á batavegi. Hann sé hins vegar hræddur og óttist að eitthvað þessu líkt gæti gerst aftur.

Í algjöru sjokki og umfram allt ráðvilltur

Ítölsku markmannsgoðsagnirnar Buffon og Donnarumma hafa hvatt hinn unga kollega sinn til þess að láta þetta atvik ekki stöðva sig.

„Ég er orðlaus,“ sagði Buffon við Gazzetta. „Ég er í algjöru áfalli yfir því sem gerðist og umfram allt ráðvilltur því svona hegðun á sér stað allt of oft á fótboltavöllum, eða á hliðarlínunni, og kallar á mikla naflaskoðun frekar en eðlislæga og eðlilega reiði,“ sagði Buffon og hélt áfram:

„Ég vil senda stórt faðmlag og bestu óskir um skjótan bata til markmannsfélaga míns og hvet hann til að bregðast við ofbeldi með fyrirgefningu, því aðeins með slíkri ákvörðun í andstöðu við verknaðinn getum við vonast til að útrýma slíkri grimmd og skapa betri heim og umhverfi.“

Donnarumma tók í sama streng á blaðamannafundi ítalska landsliðsins í dag og sagði: „Við stöndum allir með Thomas. Við erum allir með honum og ég sendi honum stórt faðmlag. Við hlökkum til að sjá hann brátt hér í Coverciano,“ en þar er æfingasvæði ítalska landsliðsins.

