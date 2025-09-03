Styðja þrettán ára strák sem var kýldur af pabba mótherja Sindri Sverrisson skrifar 3. september 2025 23:01 Gianluigi Buffon er á meðal þeirra sem sent hafa hinum unga Thomasi batakveðjur og stuðning. Samsett/Getty/Twitter Markverðirnir Gianluigi Donnarumma og Gianluigi Buffon eru á meðal þeirra sem sent hafa þrettán ára ítölskum markverði hlýjar kveðjur eftir skelfilegt atvik á leik í yngri flokkum á Ítalíu, þar sem fertugur maður kýldi strákinn unga. Þetta óhemju hneykslanlega atvik átti sér stað eftir leik á U14 ára fótboltamóti í Collegno, nærri Tórínó. Upp úr sauð á milli leikmanna liðanna og komu þá fleiri að til að skakka leikinn en einnig fertugur faðir eins leikmannanna. Sá hljóp úr stúkunni og beint að hinum 13 ára gamla Thomas, og kýldi markvörðinn illa. Rissa in campo a Collegno, il video in cui un papà aggredisce un giocatore 13enne avversario 👉 https://t.co/wBOk8sSnem pic.twitter.com/g4xyoqFYKM— Tg La7 (@TgLa7) September 3, 2025 Thomas endaði á sjúkrahúsi en það mun þó ekki hafa verið bara vegna hnefahöggsins heldur einnig vegna beinbrots í rist. Ofbeldismaðurinn hefur nú verið kærður en pabbi Thomasar segir að markvörðurinn ungi hafi nú verið útskrifaður af sjúkrahúsi og sé á batavegi. Hann sé hins vegar hræddur og óttist að eitthvað þessu líkt gæti gerst aftur. Í algjöru sjokki og umfram allt ráðvilltur Ítölsku markmannsgoðsagnirnar Buffon og Donnarumma hafa hvatt hinn unga kollega sinn til þess að láta þetta atvik ekki stöðva sig. „Ég er orðlaus,“ sagði Buffon við Gazzetta. „Ég er í algjöru áfalli yfir því sem gerðist og umfram allt ráðvilltur því svona hegðun á sér stað allt of oft á fótboltavöllum, eða á hliðarlínunni, og kallar á mikla naflaskoðun frekar en eðlislæga og eðlilega reiði,“ sagði Buffon og hélt áfram: „Ég vil senda stórt faðmlag og bestu óskir um skjótan bata til markmannsfélaga míns og hvet hann til að bregðast við ofbeldi með fyrirgefningu, því aðeins með slíkri ákvörðun í andstöðu við verknaðinn getum við vonast til að útrýma slíkri grimmd og skapa betri heim og umhverfi.“ Donnarumma tók í sama streng á blaðamannafundi ítalska landsliðsins í dag og sagði: „Við stöndum allir með Thomas. Við erum allir með honum og ég sendi honum stórt faðmlag. Við hlökkum til að sjá hann brátt hér í Coverciano,“ en þar er æfingasvæði ítalska landsliðsins. Ítalski boltinn Mest lesið Gagnrýna meðferðina á Gylfa Sig: „Mér finnst þetta vera óskiljanlegt“ Íslenski boltinn Eiginkona Gunnhildar Yrsu kvaddi með tárin í augunum Fótbolti „Ísland á að vera fordæmi fyrir önnur lið á EM“ Körfubolti Uppgjör: Stjarnan - Valur 27-32 | Ágúst Þór fékk óskabyrjun með Valsliðið Handbolti Gummi Ben reiður: „Hvað í andskotanum er að hjá Stjörnunni?“ Íslenski boltinn HM-hetja hvarf eftir að hafa fengið sér kaffi Fótbolti Mætti sköllótt til baka aðeins fimm dögum eftir lyfjameðferð Handbolti Með flest fráköst og varin skot og bestu nýtinguna inni í teig á EM Körfubolti Tárvotur Antony: Rosalega erfitt að vera hjá Man United Fótbolti Konurnar þurfa að fara í kynjapróf fyrir HM í frjálsum en prófið er bannað Sport Fleiri fréttir Styðja þrettán ára strák sem var kýldur af pabba mótherja Blindraþraut fyrir risaleik: „Þetta er svo vandræðalegt“ Chiesa og Tel ekki valdir í Meistaradeild en Dowman gæti slegið met Sædís kom að dýrmætu marki „Lítum á þennan leik sem leik sem við verðum að vinna“ Freyr ósáttur við Bodø/Glimt og sakar þá um hroka Leikir U-21 árs strákanna í opinni dagskrá á Sýn Sport HM-hetja hvarf eftir að hafa fengið sér kaffi Tárvotur Antony: Rosalega erfitt að vera hjá Man United Eiginkona Gunnhildar Yrsu kvaddi með tárin í augunum Gummi Ben reiður: „Hvað í andskotanum er að hjá Stjörnunni?“ Liverpool eyddi meira en öll sádi-arabíska deildin til samans Gagnrýna meðferðina á Gylfa Sig: „Mér finnst þetta vera óskiljanlegt“ Rauðu djöflarnir horfa til framtíðar með nýjum markverði Sunnudagsmessan: Fylltu í eyðurnar „Er ekki alltaf dæmt á þetta?“ Guardiola fer ótroðnar slóðir með Donnarumma milli stanganna Valsmenn án þriggja lykilmanna í leiknum mikilvæga gegn Stjörnunni Gæti spilað fyrsta landsleikinn í sjö ár Vardy til Ítalíu og spilar með barnabarnabarni Mussolini Furðu lostinn eftir fordæmalausan brottrekstur Grimsby notaði ólöglegan leikmann gegn United en slapp með sekt Forseti UEFA hrósar Íslandi en segir brýna nauðsyn að fá betri klefa Biturðin lak af tilkynningu um Isak Man. City seldi markvörð og lánaði varnarmann Sætur sigur hjá Sveindísi sem reiddist og sparkaði í skilti Pressan gríðarleg eftir eyðslu sumarsins „Sjáum af hverju hann er að reyna koma honum í liðið“ „Þær eru hræddar við hana“ Segja Römer klára tímabilið með KA Sjá meira