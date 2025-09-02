Jamie Vardy, einn markahæsti leikmaður í sögu ensku úrvalsdeildarinnar, er genginn í raðir Cremonese á Ítalíu.
Vardy skrifaði undir eins árs samning við Cremonese með möguleika á eins árs framlengingu ef liðið heldur sér í ítölsku úrvalsdeildinni.
Nýliðar Cremonsese hafa reyndar byrjað tímabilið af krafti og eru með fullt hús stiga í ítölsku deildarinnar eftir sigra á Sassuolo og AC Milan.
Vardy, sem er 38 ára, yfirgaf Leicester City í sumar eftir þrettán ár hjá félaginu. Hann varð Englandsmeistari með Leicester 2016 og bikarmeistari 2021. Þá varð hann markakóngur ensku úrvalsdeildarinnar tímabilið 2019-20.
Vardy lék alls fimm hundruð leiki fyrir Leicester og skorað í þeim tvö hundruð mörk.
Hann gæti þreytt frumraun sína með Cremonese þegar liðið mætir Hellas Verona á útivelli 15. september.
Meðal samherja Vardys hjá Cremonese er Romano Mussolini, barnabarnabarn einræðisherrans Benitos Mussolini sem réði ríkjum á Ítalíu á árunum 1922-43.