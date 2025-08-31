Enski boltinn

Íslenski landsliðsmaðurinn Andri Lucas Guðjohnsen er orðinn leikmaður Blackburn Rovers á Englandi. Hann kemur til félagsins frá KAA Gent í Belgíu og skrifar undir þriggja ára samning.

Andri er 23 ára gamall framherji sem sló í gegn hjá Lyngby á þarsíðasta tímabili þegar hann skoraði 15 mörk í 33 leikjum fyrir danska félagið.

Hann var síðan keyptur til KAA Gent, þar sem hann skoraði 5 mörk í 46 leikjum á síðasta tímabili.

Talið er að Blackburn Rovers hafi borgað um tvær milljónir evra fyrir Andra og hann undirritaði þriggja ára samning, með möguleika á eins árs framlengingu.

Blackburn Rovers enduðu í sjöunda sæti ensku Championship deildarinnar í fyrra og misstu af úrslitakeppninni með aðeins tveggja stiga mismun. Liðið stefnir aftur á úrslitakeppnina en hefur ekki farið vel af stað á þessu tímabili og aðeins unnið einn af fyrstu fjórum leikjunum. 

Áður en Andri fer á fullt með nýjum liðsfélögum sínum í Championship deildinni ferðast hann hingað til lands í landsliðsverkefni, fyrstu tvo leikina í undankeppni HM gegn Aserbaísjan heima og Frakklandi ytra.

Andri spilaði sinn fyrsta landsleik árið 2021 og hefur síðan skorað 9 mörk í 34 landsleikjum. 

Hann hefur áður spilað í íslensku treyjunni með eldri bróður sínum, Sveini Aroni, og gæti í næstu leikjum spilað með yngri bróður sínum, Daníel Guðjohnsen, sem er nýliði í hópnum sem hittist eftir helgi. Þeir eru synir fyrrum landsliðsfyrirliðans Eiðs Smára Guðjohnsen. 

Andri verður annar Íslendingurinn til að spila með Blackburn Rovers á Englandi. Arnór Sigurðsson var leikmaður liðsins frá 2023 og þangað til fyrr á þessu ári, en var síðan bolað burt. Hann vandaði fyrrum félagi sínu og nýja félagi Andra ekki kveðjurnar þegar hann skipti til Malmö. 

