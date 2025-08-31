Íslenski landsliðsmaðurinn Andri Lucas Guðjohnsen er orðinn leikmaður Blackburn Rovers á Englandi. Hann kemur til félagsins frá KAA Gent í Belgíu og skrifar undir þriggja ára samning.
Andri er 23 ára gamall framherji sem sló í gegn hjá Lyngby á þarsíðasta tímabili þegar hann skoraði 15 mörk í 33 leikjum fyrir danska félagið.
Hann var síðan keyptur til KAA Gent, þar sem hann skoraði 5 mörk í 46 leikjum á síðasta tímabili.
Talið er að Blackburn Rovers hafi borgað um tvær milljónir evra fyrir Andra og hann undirritaði þriggja ára samning, með möguleika á eins árs framlengingu.
🇮🇸 The Iceman cometh ✍️@AndriLucasG | #Rovers 🔵⚪️ pic.twitter.com/QMeRcgwZnJ— Blackburn Rovers (@Rovers) August 31, 2025
Blackburn Rovers enduðu í sjöunda sæti ensku Championship deildarinnar í fyrra og misstu af úrslitakeppninni með aðeins tveggja stiga mismun. Liðið stefnir aftur á úrslitakeppnina en hefur ekki farið vel af stað á þessu tímabili og aðeins unnið einn af fyrstu fjórum leikjunum.
Áður en Andri fer á fullt með nýjum liðsfélögum sínum í Championship deildinni ferðast hann hingað til lands í landsliðsverkefni, fyrstu tvo leikina í undankeppni HM gegn Aserbaísjan heima og Frakklandi ytra.
Andri spilaði sinn fyrsta landsleik árið 2021 og hefur síðan skorað 9 mörk í 34 landsleikjum.
Hann hefur áður spilað í íslensku treyjunni með eldri bróður sínum, Sveini Aroni, og gæti í næstu leikjum spilað með yngri bróður sínum, Daníel Guðjohnsen, sem er nýliði í hópnum sem hittist eftir helgi. Þeir eru synir fyrrum landsliðsfyrirliðans Eiðs Smára Guðjohnsen.
🗣️ "𝘼𝙨 𝙨𝙤𝙤𝙣 𝙖𝙨 𝙩𝙝𝙚 𝙞𝙣𝙩𝙚𝙧𝙚𝙨𝙩 𝙘𝙖𝙢𝙚, 𝙞𝙩 𝙬𝙖𝙨 𝙖𝙡𝙬𝙖𝙮𝙨 𝙘𝙡𝙚𝙖𝙧 𝙩𝙤 𝙢𝙚 𝙬𝙝𝙚𝙧𝙚 𝙄 𝙬𝙖𝙣𝙩𝙚𝙙 𝙩𝙤 𝙚𝙣𝙙 𝙪𝙥"🇮🇸 Andri Gudjohnsen's first interview as a Rover.@AndriLucasG | #Rovers 🔵⚪️— Blackburn Rovers (@Rovers) August 31, 2025
Andri verður annar Íslendingurinn til að spila með Blackburn Rovers á Englandi. Arnór Sigurðsson var leikmaður liðsins frá 2023 og þangað til fyrr á þessu ári, en var síðan bolað burt. Hann vandaði fyrrum félagi sínu og nýja félagi Andra ekki kveðjurnar þegar hann skipti til Malmö.