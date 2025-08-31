Albert Guðmundsson og félagar hans í Fiorentina gerðu markalaust jafntefli er liðið heimsótti Torino í ítölsku úrvalsdeildinni í knattspyrnu í kvöld.
Albert og félagar gerðu 1-1 jafntefli gegn Cagliari í fyrstu umferð deildarinnar þar sem Albert lagði upp mark gestanna.
Albert var í byrjunarliði Fiorentina í kvöld og lék rúmar 80 mínútur, en mörkin létu sig vanta í leik kvöldsins sem endaði með markalausu jafntefli.
Fiorentina er því með tvö stig eftir tvo leiki í ítölsku deildinni þetta tímabilið, en þetta var fyrsta stig Torino, sem mátti þola 5-0 tap gegn Inter í fyrstu umferð.