Albert og fé­lagar ósigraðir en án sigurs

Hjörtur Leó Guðjónsson skrifar
Albert Guðmundsson lék rúmar 80 mínútur í liði Fiorentina í kvöld.
Albert Guðmundsson og félagar hans í Fiorentina gerðu markalaust jafntefli er liðið heimsótti Torino í ítölsku úrvalsdeildinni í knattspyrnu í kvöld.

Albert og félagar gerðu 1-1 jafntefli gegn Cagliari í fyrstu umferð deildarinnar þar sem Albert lagði upp mark gestanna.

Albert var í byrjunarliði Fiorentina í kvöld og lék rúmar 80 mínútur, en mörkin létu sig vanta í leik kvöldsins sem endaði með markalausu jafntefli.

Fiorentina er því með tvö stig eftir tvo leiki í ítölsku deildinni þetta tímabilið, en þetta var fyrsta stig Torino, sem mátti þola 5-0 tap gegn Inter í fyrstu umferð.

