Mourinho rekinn frá Fenerbahce

Ingvi Þór Sæmundsson skrifar
José Mourinho stoppaði stutt við í Tyrklandi.
Fenerbahce hefur sagt José Mourinho upp störfum sem knattspyrnustjóra liðsins eftir að því mistókst að komast í riðlakeppni Meistaradeildar Evrópu.

Fenerbahce tapaði 1-0 fyrir Benfica í seinni leik liðanna í umspili um sæti í riðlakeppni Meistaradeildarinnar í fyrradag. Benfica vann einvígið, 1-0 samanlagt.

Fenerbahce hefur brugðist við með því að reka Mourinho sem tók við liðinu fyrir síðasta tímabil.

Fenerbahce endaði í 2. sæti tyrknesku úrvalsdeildarinnar á síðasta tímabili, ellefu stigum á eftir meisturum Galatasaray.

Hinn 62 ára Mourinho stýrði Fenerbahce í 62 leikjum; 37 þeirra unnust, fjórtán enduðu með jafntefli og ellefu töpuðust.

Mourinho er annar fyrrverandi stjóri Manchester United sem er rekinn frá tyrknesku félagi á tveimur dögum. Í gærkvöldi var Ole Gunnar Solskjær sagt upp sem stjóra Besiktas eftir að liðinu mistókst að komast í riðlakeppni Sambandsdeildarinnar.

Auk Fenerbahce hefur Mourinho stýrt Benfica, Uniao de Leiria, Porto, Chelsea, Inter, Real Madrid, United, Tottenham og Roma.

Fenerbahce mætir Genclerbirligi í fyrsta leik sínum í tyrknesku úrvalsdeildinni á sunnudaginn.

Tyrkneski boltinn

