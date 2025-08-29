Mourinho rekinn frá Fenerbahce

Fenerbahce hefur sagt José Mourinho upp störfum sem knattspyrnustjóra liðsins eftir að því mistókst að komast í riðlakeppni Meistaradeildar Evrópu.
Fenerbahce tapaði 1-0 fyrir Benfica í seinni leik liðanna í umspili um sæti í riðlakeppni Meistaradeildarinnar í fyrradag. Benfica vann einvígið, 1-0 samanlagt.
Fenerbahce hefur brugðist við með því að reka Mourinho sem tók við liðinu fyrir síðasta tímabil.
Fenerbahce endaði í 2. sæti tyrknesku úrvalsdeildarinnar á síðasta tímabili, ellefu stigum á eftir meisturum Galatasaray.
Hinn 62 ára Mourinho stýrði Fenerbahce í 62 leikjum; 37 þeirra unnust, fjórtán enduðu með jafntefli og ellefu töpuðust.
Mourinho er annar fyrrverandi stjóri Manchester United sem er rekinn frá tyrknesku félagi á tveimur dögum. Í gærkvöldi var Ole Gunnar Solskjær sagt upp sem stjóra Besiktas eftir að liðinu mistókst að komast í riðlakeppni Sambandsdeildarinnar.
Auk Fenerbahce hefur Mourinho stýrt Benfica, Uniao de Leiria, Porto, Chelsea, Inter, Real Madrid, United, Tottenham og Roma.
Fenerbahce mætir Genclerbirligi í fyrsta leik sínum í tyrknesku úrvalsdeildinni á sunnudaginn.