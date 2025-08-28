Chelsea búið að kaupa Garnacho Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 28. ágúst 2025 20:16 Alejandro Garnacho er á förum frá Manchester United. Getty/Sebastian Frej Alejandro Garnacho er á leiðinni til Chelsea því Manchester United er loksins að ná að selja einn af útilegumönnunum sínum. Chelsea borgar fjörutíu milljónir punda fyrir þennan 21 árs gamla Argentínumann. United mun einnig tryggja sér tíu prósent af næstu sölu á leikmanninum. Garnacho er sagður fara í læknisskoðun í London á morgun og skrifar síðan undir samning til ársins 2032. Chelsea bauð fyrst 25 milljónir punda en þurfti að hækka sig um fimmtán milljónir punda til að landa leikmanninum. Ruben Amorim henti Garnacho út úr aðalliði United í sumar og það var ljóst að strákurinn væri á förum frá félaginu. Hann gagnrýndi portúgalska þjálfarann þegar hann var látinn byrja á bekknum í úrslitaleik Evrópudeildarinnar á móti Tottenham. Garnacho kom upp um unglingastarfið hjá Manchester United og skoraði 26 mörk í 144 leikjum fyrir félagið. Hann var lengi vonarstjarna félagsins þangað til að hann lenti upp á kant við þjálfarann. 🚨🔵 BREAKING: Alejandro Garnacho to Chelsea, here we go! Deal done between #CFC and Man United.Garnacho only wanted Chelsea and will sign seven year deal at the club for fee close to £40m package.Story from July, confirmed. 🇦🇷 pic.twitter.com/TMHTkA9JM8— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 28, 2025 Enski boltinn Mest lesið Uppgjörið: Ísland - Ísrael 71-83 | Skotin duttu ekki og EM byrjar á tapi Körfubolti Svona var drátturinn í Meistaradeild Evrópu Fótbolti „Ég biðst afsökunar“ Körfubolti Leik lokið: Virtus-Breiðablik 1-3 | Blikar lönduðu öllum milljónunum Fótbolti Sjáðu glaða Íslendinga hita upp í Katowice Körfubolti Fantasýn ræðir framtíð Wirtz: Blóðugur upp fyrir haus að pumpa í hann lífi Enski boltinn Amorim gagnrýndur fyrir að horfa ekki á vítakeppnina Enski boltinn Neyðarleg tölfræði Onana í vítakeppninni Enski boltinn Einkunnir á móti Ísrael: Máttum ekki við svona hauskúpuleik hjá Martin Körfubolti Daníel Tristan hélt upp á landsliðssætið með stæl Fótbolti Fleiri fréttir Chelsea búið að kaupa Garnacho Segja að þjálfari Hlínar hafi verið rekinn nokkrum dögum fyrir mót Fantasýn: Varar fólk við Richarlison Neyðarleg tölfræði Onana í vítakeppninni Amorim gagnrýndur fyrir að horfa ekki á vítakeppnina Fantasýn ræðir framtíð Wirtz: Blóðugur upp fyrir haus að pumpa í hann lífi „Við vorum algjörlega týndir“ United banarnir drógust á móti Leeds bönunum Eitt vandræðalegasta kvöldið í sögu Manchester United Isak gæti spilað fyrsta leikinn sinn á tímabilinu Albert bjartsýnn á að Eze sé lokapúslið: „Komin þvílík breidd í þetta“ Reiddist eigin aðdáendum en baðst svo afsökunar Rio grínaðist með söngva Liverpool fólksins Má ekki skipta um föt í búningsklefa Arsenal en má spila með liðinu Hákon Rafn hélt hreinu þegar Brentford fór áfram en þrjú Íslendingalið úr leik Gordon bað bæði liðsfélagana og Van Dijk afsökunar Palace gerir hosur sínar grænar fyrir Akanji Borga fjörutíu milljónir punda fyrir kantmann sem skoraði tvö mörk í fyrra Höfnuðu fimmtíu milljóna punda tilboði í Strand Larsen Slot gagnrýnir Newcastle: „Þetta var ekki fótboltaleikur“ Segir að Dowman sé eins og Messi Gagnrýndu Bruno: „Hann átti skelfilegan leik“ Sjáðu sigurmark Rios og öll hin frá St. James' Park Hélt uppi meira en aldar gamalli hefð Van Dijk um Rio: Draumabyrjun en hann verður að vera auðmjúkur Rio setti nýtt Liverpool met Sextán ára strákur tryggði Liverpool öll stigin Selja „Isak er rotta“ treyjur fyrir utan völlinn og eldspýtur fylgja með Slot hefur enga samúð með Eddie Howe vegna Isaks „Getur ekki látið 140 milljóna punda mann í varaliðið“ Sjá meira