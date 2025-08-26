Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu var kölluð til í gærkvöldi eða nótt eftir að sást til þriggja drengja með byssu. Lögregla fann drengina og byssan reyndist leikfang.
Alls voru 107 mál skráð á vaktinni en flest þeirra virðasta hafa verið minniháttar og varðað ökumenn.
Tilkynnt var um umferðaróhapp þar sem ekið var á dreng sem var að hjóla. Áverkar hans voru ekki alvarlegir en hann fór á bráðamóttöku í fylgd með foreldri.
Tvær tilkynningar bárust um þjófnað í matvöruverslun og þá var tilkynnt um grunsamlegar mannaferðir þar sem einstaklingur var sagður vera að „kíkja á bíla“ en viðkomandi fannst ekki.
Þó nokkrir voru stöðvaðir í umferðinni og að minnsta kosti fjórir handteknir vegna gruns um akstur undir áhrifum. Þá voru nokkrir stöðvaðir fyrir of hraðan akstur og einn fyrir að aka gegn rauðu ljósi.