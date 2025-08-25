Nýliðar Cremonese í ítölsku úrvalsdeildinni fengu óskabyrjun á tímabilinu er þeir unnu AC Milan á San Siro, 1-2. Varnarmaður Cremonese sló í gegn í leiknum.
Federico Baschirotto stóð vaktina í vörn Cremonese og lét líka til sín taka á hinum enda vallarins. Hann kom gestunum yfir á 28. mínútu með skallamarki.
Baschirotto er naut að burðum og fagnaði markinu með frægri „pósu“ eins og annað heljarmenni, sjálfur Arnold Schwarzenegger.
Inserimento e incornata perfetta di Federico Baschirotto che sblocca #MilanCremonese 0-1! pic.twitter.com/b2bJhQQOkj— Lega Serie A (@SerieA) August 23, 2025
Baschirotto átti einnig þátt í sigurmarki Cremonese sem Federico Bonazzoli skoraði með glæsilegri klippu. Bonazzoli hefur eflaust ekki leiðst að skora gegn Milan en hann er stuðningsmaður erkifjendanna í Inter.
Cremonese hafði aldrei unnið fyrsta leik sinn á tímabili í efstu deild en breyting varð á því um helgina.
Baschirotto er uppalinn hjá Cremonese og var á mála hjá félaginu til 2019 en spilaði aldrei fyrir það. Baschirotto lék með Lecce á árunum 2022-25 og átti stóran þátt í því að liðið hélt sér í ítölsku úrvalsdeildinni þrjú tímabil í röð.
Massimiliano Allegri stýrði Milan í fyrsta sinn í ellefu ár um helgina. Hann tók aftur við liðinu í sumar en hann stýrði því áður á árunum 2010-14 og gerði það að ítölskum meisturum 2011.