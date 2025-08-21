Innlent

Þrír laxar reyndust úr sjókví í Dýra­firði

Jón Ísak Ragnarsson skrifar
Kafarar með grunsamlegan fisk úr Haukadalsá.
Matvælastofnun hefur staðfest að þrír laxar sem fundust í Haukadalsá í vikunni reyndust eldisfiskar úr sjókví í Dýrafirði.

Niðurstöður úr erfðarannsókn á löxum sem veiddust í Haukadalsá í vikunni liggja nú fyrir, en alls hafa ellefu laxar verið greindir.

Átta af löxunum ellefu reyndust af villtum uppruna, en staðfest er að þrír þeirra koma úr eldi.

Niðurstöður greininga rannsóknarinnar benda til þess að uppruni þeirra sé úr Dýrafirði.

Lax Sjókvíaeldi Fiskeldi Húnabyggð

