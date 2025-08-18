Íslenski boltinn

Fyrsti sigurinn á gervigrasi í 357 daga

Valur Páll Eiríksson skrifar
FH-ingar hafa yfirleitt haft ástæðu til að fagna á grasinu í Kaplakrika í sumar. Loksins unnu þeir á gervigrasi í gær.
FH-ingar hafa yfirleitt haft ástæðu til að fagna á grasinu í Kaplakrika í sumar. Loksins unnu þeir á gervigrasi í gær. Vísir/Anton Brink

FH vann í gær 5-4 sigur á Breiðabliki í hreint ótrúlegum fótboltaleik. Um er að ræða fyrsta sigur FH á gervigrasi í tæpt ár.

Æfingaleikir og leikir í Lengjubikarnum eru undanskildir þeirri talningu en FH vann ekki leik í síðustu sjö umferðum deildarkeppninnar í fyrra og tapaði þá eina bikarleik sínum í ár, fyrir Fram í Úlfarsárdal.

Á útivelli hafði FH aðeins unnið einn leik í sumar fyrir gærkvöldið, en sá sigur vannst á grasvelli ÍA á Skaganum. Hinir átta útileikir liðsins höfðu tapast og tvöfaldaði FH því stigafjölda sinn á útivelli í gær. Tveimur liðum hefur gengið verr á útivelli í sumar; Afturelding hefur unnið einn og gert eitt jafntefli en tapað sjö. KR hefur gert þrjú jafntefli og tapað sex, og enn ekki unnið einn einasta leik á útivelli.

FH var 2-1 undir í hálfleik í gær þökk sé tveimur mörkum Davíðs Ingvarssonar fyrir Blika. Björn Daníel Sverrisson jafnaði 2-2 strax í byrjun síðari hálfleiks en Bragi Karl Bjarkason breytti stöðunni í 4-2 með tveimur mörkum en hann hafði skorað mörkin tvö á innan við fimm mínútum eftir að hafa komið inn af varamannabekknum.

Sigurður Bjartur Hallsson skoraði fimmta mark FH á 67. mínútu en það fór um Hafnfirðinga eftir mörk Kristófers Inga Kristinssonar og Ásgeirs Helga Orrasonar undir lokin. Þeim tókst þó að klára langþráðan útisigur í mögnuðum fótboltaleik.

Síðast vann FH leik á gervigrasi fyrir 357 dögum, þegar 3-2 útisigur vannst á Fylki á Wurth-vellinum, þann 25. ágúst 2024.

FH fór með sigri gærkvöldsins upp í efri hluta deildarinnar. Liðið er með 25 stig í 6. sæti, með betri markatölu en Fram sem er með sama stigafjölda sæti neðar.

Fram mætir KR í Úlfarsárdal í kvöld og getur því endurheimt sæti meðal þeirra efri með sigri. KR þarf að vinna sinn fyrsta útileik í sumar til að koma í veg fyrir það.

Leikur KR og Fram er klukkan 19:15 og verður sýndur beint á Sýn Sport Ísland. Bein útsending hefst klukkan 19:00.

Öll umferðin í Bestu deild karla verður gerð upp í Stúkunni á Sýn Sport Ísland klukkan 21:25.

