Fyrsti sigurinn á gervigrasi í 357 daga Valur Páll Eiríksson skrifar 18. ágúst 2025 10:30 FH-ingar hafa yfirleitt haft ástæðu til að fagna á grasinu í Kaplakrika í sumar. Loksins unnu þeir á gervigrasi í gær. Vísir/Anton Brink FH vann í gær 5-4 sigur á Breiðabliki í hreint ótrúlegum fótboltaleik. Um er að ræða fyrsta sigur FH á gervigrasi í tæpt ár. Æfingaleikir og leikir í Lengjubikarnum eru undanskildir þeirri talningu en FH vann ekki leik í síðustu sjö umferðum deildarkeppninnar í fyrra og tapaði þá eina bikarleik sínum í ár, fyrir Fram í Úlfarsárdal. Á útivelli hafði FH aðeins unnið einn leik í sumar fyrir gærkvöldið, en sá sigur vannst á grasvelli ÍA á Skaganum. Hinir átta útileikir liðsins höfðu tapast og tvöfaldaði FH því stigafjölda sinn á útivelli í gær. Tveimur liðum hefur gengið verr á útivelli í sumar; Afturelding hefur unnið einn og gert eitt jafntefli en tapað sjö. KR hefur gert þrjú jafntefli og tapað sex, og enn ekki unnið einn einasta leik á útivelli. FH var 2-1 undir í hálfleik í gær þökk sé tveimur mörkum Davíðs Ingvarssonar fyrir Blika. Björn Daníel Sverrisson jafnaði 2-2 strax í byrjun síðari hálfleiks en Bragi Karl Bjarkason breytti stöðunni í 4-2 með tveimur mörkum en hann hafði skorað mörkin tvö á innan við fimm mínútum eftir að hafa komið inn af varamannabekknum. Sigurður Bjartur Hallsson skoraði fimmta mark FH á 67. mínútu en það fór um Hafnfirðinga eftir mörk Kristófers Inga Kristinssonar og Ásgeirs Helga Orrasonar undir lokin. Þeim tókst þó að klára langþráðan útisigur í mögnuðum fótboltaleik. Síðast vann FH leik á gervigrasi fyrir 357 dögum, þegar 3-2 útisigur vannst á Fylki á Wurth-vellinum, þann 25. ágúst 2024. FH fór með sigri gærkvöldsins upp í efri hluta deildarinnar. Liðið er með 25 stig í 6. sæti, með betri markatölu en Fram sem er með sama stigafjölda sæti neðar. Fram mætir KR í Úlfarsárdal í kvöld og getur því endurheimt sæti meðal þeirra efri með sigri. KR þarf að vinna sinn fyrsta útileik í sumar til að koma í veg fyrir það. Leikur KR og Fram er klukkan 19:15 og verður sýndur beint á Sýn Sport Ísland. Bein útsending hefst klukkan 19:00. Öll umferðin í Bestu deild karla verður gerð upp í Stúkunni á Sýn Sport Ísland klukkan 21:25. FH Besta deild karla Íslenski boltinn Fótbolti Mest lesið „Upplifi þetta mál sem fjölskylduharmleik“ Handbolti „Ég taldi þetta vera einu leiðina“ Fótbolti Vildi mölva kylfurnar eftir sturlað högg Schefflers Golf Sjáðu sigurmark Arsenal og negluna frá Eze sem dæmd var af Enski boltinn Saliba við Hjörvar: „Ekki víti og ég hafði engar áhyggjur“ Enski boltinn „Dómararnir misstu af höggi í maga Ómars Björns“ Fótbolti „Tók góðan tíma fyrir mig að geta litið á myndirnar“ Fótbolti Segir vandamálin enn til staðar og spáir Man. Utd tíunda sæti Enski boltinn Ekki ógnað eins lítið í tvö og hálft ár Enski boltinn Skaut guðföður sinn í augað og gæti misst leyfið Sport Fleiri fréttir Fyrsti sigurinn á gervigrasi í 357 daga „Maður þurfti kvíðalyf síðustu mínúturnar“ Axel Óskar: „Fáir leiðinlegir leikir hér fyrir áhorfendur“ Uppgjörið: Breiðablik - FH 4-5 | Bragi breytti leiknum og Blikar sitja eftir í sárum Uppgjörið: ÍA - Víkingur 0-1 | Víkingur minnkar muninn á Val með langþráðum deildarsigri Uppgjörið: Afturelding - KA 3-3 | Mikið fjör en enn lengri bið eftir sigri Davíd Smári: „Menn eru með vofandi yfir sér risastórt augnablik“ Frábær sigur Þórs sem sækir að efsta sætinu Jökull: Ætlum okkur ofar Þróttarar fyrstir til að vinna Njarðvíkinga Uppgjörið: Stjarnan - Vestri 2-1 | Andri Rúnar gerði gömlu félögunum grikk Uppgjörið: ÍBV - Valur 4-1 | Eyjamenn rúlluðu yfir toppliðið Aðlögunar krafist eftir U-beygju Uppgjörið: FH - Breiðablik 2-3 | Blikar bikarmeistarar eftir framlengingu Fáar spilað leik á þessum velli „Vona að við séum búnar að læra nægilega mikið og förum að vinna“ „Allt er þegar þrennt er“ Allar tilfinningarnar í gangi Sjáðu þáttinn um fyrsta N1-mót kvenna: Smá stress, snitsel og Sandra María skrifaði á skó Sjáðu dramtíkina á Króknum í gær: Aftur fengu Þróttarakonur rautt spjald „Galið og fáránlegt“ ÍBV búið að tryggja sér sæti í Bestu deildinni Uppgjörið: Tindastóll - Þróttur | Misstu Mist af velli og fengu á sig jöfnunarmark Sjáðu eitt af mörkum ársins og þrennu Jordyn Rhodes Halldór framlengir til ársins 2028 við Breiðablik Guðmundur í grænt Njarðvík með fjögurra stiga forskot á toppnum Uppgjörið: Valur - Stjarnan 4-2 | Rhodes með þrennu í seinni hálfleik Jón Daði skoraði fyrsta markið fyrir Selfoss í þrettán ár og Fylkir á botninum Hártog er harðbannað og ekki skylda að vera með tagl Sjá meira