Hinn 16 ára gamli Þorri Ingólfsson gerði sér lítið fyrir og skoraði fernu í dag þegar Íslandsmeistarar Víkings unnu ÍA, 5-3, í fyrsta leik Bose-mótsins í fótbolta.
Til stóð að fyrsti leikur mótsins yrði á milli Vals og KR en eins og fram kom á Vísi í gær þá drógu Valsmenn sig úr keppni.
Mörkunum rigndi hins vegar í Víkinni í hádeginu í dag og var staðan 3-3 í hálfleik, og hafði Þorri þá þegar skorað þrennu.
Hann bætti svo við sínu fjórða marki í seinni hálfleiknum auk þess sem hinn 17 ára Björgvin Brimi Andrésson, yngri bróðir Benonýs Breka, skoraði sitt fyrsta mark eftir komuna í Víkina. Fleiri ungir leikmenn fengu að spreyta sig fyrir Íslandsmeistarana í dag.
Leik lokið með 5-3 sigri Víkings. Mörkin skoruðu Þorri Ingólfs með 4 stykki og Björgvin Brimi með 1 mark í sínum fyrsta leik fyrir félagið.Viðar Bjarnason (2007), Bjarki Már Ásmundsson (2007), Davið Durr Jónsson (2006), Daniel Bjarnason (2009) komu allir við sögu í leiknum ❤️🖤 pic.twitter.com/RXUVanDoxQ— Víkingur (@vikingurfc) December 6, 2025
Gísli Eyjólfsson skoraði tvö marka ÍA í sínum fyrsta leik eftir komuna heim til Íslands frá Svíþjóð, og Skagamenn voru einnig með unga leikmenn í sviðsljósinu því hinn 16 ára Brynjar Óðinn Atlason skoraði eitt, samkvæmt frétt Fótbolta.net.