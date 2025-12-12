Kveður pabba sinn í Laugardalnum og fer til FH Aron Guðmundsson skrifar 12. desember 2025 13:24 Kári Kristjánsson í leik með Þrótti knattspyrnufélagið þróttur Kári Kristjánsson er orðinn leikmaður FH og gerir hann fjögurra ára samning í Hafnarfirði. Hann gengur til liðs við félagið frá Lengjudeildarliði Þróttar Reykjavíkur. FH greinir frá tíðindunum núna í hádeginu en Kári hefur undanfarin tímabil leikið lykilhlutverk í liði Þróttar sem fór alla leið í undanúrslit umspils fyrir Bestu deildina á síðasta tímabili eftir að hafa endað í 3.sæti deildarkeppninnar. Kári er 21 árs gamall og á að baki 66 leiki í næsefstu deild þar sem að hann skoraði sautján mörk. „Við höfum fylgst með Kára undanfarin misseri og þegar það var ljóst að Þróttur færi ekki upp í efstu deild var það mögulegt fyrir okkur að ná í hann,“ segir Davíð Þór Viðarsson, yfirmaður knattspyrnumála hjá FH. „Kári er virkilega góður fótboltamaður, góður á boltanum, les leikinn vel og er mikill liðsmaður. Við erum mjög ánægðir með að hafa náð að landa Kára og vitum að hann getur hjálpað okkur að ná okkar markmiðum.“ Faðir Kára er fjölmiðlamaðurinn Kristján Kristjánsson, umsjónarmaður Sprengisands á Bylgjunni, sem jafnframt er formaður knattspyrnudeildar Þróttar. Kári segir því bless við pabba gamla í bili í tengslum við fótboltaferilinn og heldur á slóðir nýrra ævintýra í Hafnarfirðinum. Besta deild karla FH Lengjudeild karla Þróttur Reykjavík Íslenski boltinn Mest lesið Ólympíumeistari í bráðaaðgerð á hálsi Sport Skrýtið og taktlaust: „Ég er ekkert sátt með niðurstöðuna“ Íslenski boltinn Fanndís kveður sviðið: „Ég er búin að fella nokkur tár“ Íslenski boltinn Sjáðu mark Kristins frá miðju og hin sem skiluðu sextíu milljónum í kassann Fótbolti Kærasta Haaland hefur fengið nóg Enski boltinn Slot fundar með Salah í dag: „Mun ákvarða hver næstu skref verða“ Enski boltinn Freyr ekki hrifinn af „hrokafullum dómara“ Fótbolti Áminntir fyrir að drekka einn bjór: Sagðir drukknir og hafa tekið „Happy Gilmore-sveiflu“ Golf „Félag sem var í basli með að ná endum saman og greiða laun á réttum tíma“ Íslenski boltinn Girti niður um liðsfélagann í markafagni Enski boltinn Fleiri fréttir Kveður pabba sinn í Laugardalnum og fer til FH „Félag sem var í basli með að ná endum saman og greiða laun á réttum tíma“ Skrýtið og taktlaust: „Ég er ekkert sátt með niðurstöðuna“ Fanndís kveður sviðið: „Ég er búin að fella nokkur tár“ Gylfi með tvö og Víkingar byrja á sigri Frá Akureyri til Danmerkur Markadrottningin heldur að landsliðið sé búið spil Strákarnir í 2. flokki Vals þeir einu sem ekki spila fyrir áramót Dæturnar vildu norður: „Mun alltaf gera allt fyrir þær“ Stjarnan sækir markvörð í 3. deildina „Ég var orðinn algjörlega bugaður“ Jónatan áfram á Hlíðarenda: „Var alltaf jákvæður fyrir því að framlengja“ Óli Jó kallar ráðninguna á Jóa Kalla algjört bull „Ég elska þig Ísland, takk fyrir allt!“ Sextán ára með fernu fyrir meistara Víkings Valur dregur sig úr Bose-bikarnum „Sagði bara við hann: Djöfulsins fíflið þitt“ Yngir upp í allt of gamalli deild Þróttur keypti Adam Árna frá Grindavík Ástæðan fyrir því að Þorlákur hætti: „Ég var ekki hrifinn af þessu“ Þorlákur sagði upp störfum hjá ÍBV Þrjár ungar KR-konur leggja skóna á hilluna Murielle elti Óskar í Garðabæinn Segir dökk ský yfir íslensku knattspyrnuhreyfingunni Rúnar sækir gamlan félaga sinn inn í þjálfarateymið Fór frá því að mæta á landsliðsæfingu í það að vera fárveikur í öndunarvél Jasmín kom til að vinna titla og er farin frá Val Framlengir við Breiðablik og nálgast fimm hundruð leikina KSÍ skiptir um mótakerfi og smíðar nýjan vef Damir Muminovic til Grindavíkur Sjá meira