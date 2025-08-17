Íslenski boltinn

„Maður þurfti kvíðalyf síðustu mínúturnar“

Ágúst Orri Arnarson skrifar
Böðvar hefur skartað nýju, snöggklipptu, útliti í síðustu tveimur leikjum. Síðan hann snoðaði sig hefur FH unnið tvo leiki í röð.
Böðvar hefur skartað nýju, snöggklipptu, útliti í síðustu tveimur leikjum. Síðan hann snoðaði sig hefur FH unnið tvo leiki í röð. vísir

„Við erum sjálfum okkur verstir á köflum, maður þurfti kvíðalyf síðustu mínúturnar. Algjör óþarfi að hleypa leiknum upp í þetta, en fyrirfram hefði ég alveg tekið því að skora fimm á móti Íslandsmeisturunum“ sagði Böðvar Böðvarsson, fyrirliði FH, eftir ótrúlegan 4-5 sigur á Kópavogsvelli. Hann segir FH vera að nálgast stöðugleikann sem liðið hefur skort.

Böðvar lagði tvö mörk upp í leiknum en þurfti að verjast vel undir lokin, því þrátt fyrir að FH kæmist þremur mörkum yfir í seinni hálfleik var Breiðablik næstum því búið að jafna undir lokin.

FH sigur hins vegar niðurstaðan, þeirra fyrsti sigur á gervigrasi í sumar, sem Böðvar segir gefa liðinu mikið.

„Sérstaklega á móti Íslandsmeisturunum. Ég geri mér grein fyrir því að þeir eru í Evrópukeppni og kannski ekki ferskastir, búið að vera mikil törn hjá þeim. Þeir eru samt með stærsta hópinn og alvöru breidd, þannig að þetta er risastór sigur fyrir okkur og gífurlega mikilvægur fyrir okkar markmið í sumar.“

Hver eru þau markmið? Spurði Gunnlaugur Jónsson þá.

„Nei. Síðast þegar ég talaði um markmið við þig varð allt vitlaust, þannig að ég ætla ekki að segja orð. Ætli það sé ekki bara að vinna næsta leik“ sagði Böðvar og skellti upp úr.

Eitthvað hefur greinilega gengið á þeirra á milli í markmiðasetningu en Gunnlaugur færði talið þá aftur að leiknum og spurði hvað hefði breyst hjá FH í hálfleik.

„Okkur fannst við ekki vera neitt spes í fyrri hálfleik, vorum full mikið að drífa okkur… Pressan hjá Breiðabliki gefur möguleika á að skipta boltanum milli kanta, ef þú ert rólegur á boltanum. Mér fannst við nýta okkur það töluvert betur í seinni hálfleik, vorum rólegri á boltanum og yfirvegaðir. Náum þannig að skapa okkur mjög góð færi.“

FH hefur skort stöðugleika í sumar en liðið hefur verið á fínu skriði undanfarið og núna unnið tvo leiki í röð.

„Ef við vinnum ÍBV held ég að við séum taplausir í sex leikjum. Þannig að það er einhvers konar stöðugleiki“ sagði Böðvar að lokum.

Besta deild karla FH

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið