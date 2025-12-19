Íslenski boltinn

Segir fjórðung í bók Óla ó­sannan

Valur Páll Eiríksson skrifar
Martin segir 75 prósent þess sem Óli segi um hann í nýútgefinni bók vera satt. Annað ekki.
Enski framherjinn Gary Martin, sem lék undir stjórn Ólafs Jóhannessonar um skamma hríð hjá Val hér á landi, skaut létt á fyrrum stjóra sinn á samfélagsmiðlum í gær. Hann hafði þá fengið nýútgefna bók um Óla í hendurnar.

Bókin er skrifuð af Ingva Þór Sæmundssyni og kom nýverið út. Þar er áratugalangur þjálfaraferill Óla Jó rakinn.

Martin lék hér á landi um árabil, með ÍA, KR, Víkingi og Val, meðal annarra. Hann entist ekki lengi undir stjórn Óla á Hlíðarenda, spilaði aðeins þrjá deildarleiki, sem hann skoraði þó í tvö mörk.

Gary Martin birti þessa færslu með mynd af bók Óla Jó í gær.Skjáskot/Instagram/g10bov

Mikið var fjallað um ósætti milli þeirra Óla og Martin á þeim tíma en Englendingurinn skipti í kjölfarið til ÍBV þar sem hann raðaði inn mörkum.

Óli segir í bókinni að þeir Gary hafi ekki verið á sömu bylgjulengd og rekur söguna milli þeirra tveggja. Gary segir ekki allt í þeim kafla vera sannleikanum samkvæmt.

Í færslu í sögu sinni á Instagram segir Gary Martin: „Takk fyrir að minnast á mig í bókinni Óli. 75 prósent sannleikur en 25 prósent ....“

Martin lék sína síðustu leiki hér á landi sumarið 2024 með Víkingi Ólafsvík og var til viðtals hjá Sýn þar sem hann gerði upp um áratug sem hann eyddi hér, með hléum, frá 2010 til 2024.

