Enski framherjinn Gary Martin, sem lék undir stjórn Ólafs Jóhannessonar um skamma hríð hjá Val hér á landi, skaut létt á fyrrum stjóra sinn á samfélagsmiðlum í gær. Hann hafði þá fengið nýútgefna bók um Óla í hendurnar.
Bókin er skrifuð af Ingva Þór Sæmundssyni og kom nýverið út. Þar er áratugalangur þjálfaraferill Óla Jó rakinn.
Martin lék hér á landi um árabil, með ÍA, KR, Víkingi og Val, meðal annarra. Hann entist ekki lengi undir stjórn Óla á Hlíðarenda, spilaði aðeins þrjá deildarleiki, sem hann skoraði þó í tvö mörk.
Mikið var fjallað um ósætti milli þeirra Óla og Martin á þeim tíma en Englendingurinn skipti í kjölfarið til ÍBV þar sem hann raðaði inn mörkum.
Óli segir í bókinni að þeir Gary hafi ekki verið á sömu bylgjulengd og rekur söguna milli þeirra tveggja. Gary segir ekki allt í þeim kafla vera sannleikanum samkvæmt.
Í færslu í sögu sinni á Instagram segir Gary Martin: „Takk fyrir að minnast á mig í bókinni Óli. 75 prósent sannleikur en 25 prósent ....“
Martin lék sína síðustu leiki hér á landi sumarið 2024 með Víkingi Ólafsvík og var til viðtals hjá Sýn þar sem hann gerði upp um áratug sem hann eyddi hér, með hléum, frá 2010 til 2024.