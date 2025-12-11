Bjarni Aðalsteinsson yfirgefur herbúðir KA á Akureyri til að spila í dönsku C-deildinni. Þetta tilkynnti Akureyrarliðið í dag.
Í tilkynningu KA segir að Bjarni stundi nám í Danmörku og verði þar næsta sumar. Hann muni samhliða því spila fótbolta þar ytra í dönsku C-deildinni.
Ekki kemur fram í tilkynningunni hvaða lið Bjarni spili fyrir en Fótbolti.net segir hann muni spila með Roskilde í Danaveldi.
Bjarni er 26 ára miðjumaður sem er uppalinn hjá þeim gulklæddu. Hann hefur spilað 149 leiki fyrir félagið.
KA hafnaði í 7. sæti Bestu deildarinnar á síðasta tímabili, efsta sæti neðri hluta deildarinnar.