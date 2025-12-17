Víkingar fara í úrslit á Bose-mótinu annað árið í röð eftir góðan 4-1 sigur á Fylki í kvöld.
Valdimar Þór Ingimundarson skoraði gegn sínum gömlu félögum og þá skoruðu Aron Elís Þrándarson og Nikolaj Hansen sitthvort markið. Fjórða mark Víkinga var sjálfsmark Fylkismanns og ekki liggur fyrir á samfélagsmiðlum Víkings hver skoraði mark gestanna í Víkinni.
Leik loklð hér í Hamingjunni með 4-1 sigri okkar Víkinga. Mörkin skoruðu Valdimar Þór Ingimundarson (1-0). Fylkismenn skoruðu svo sjálfsmark í upphafi seinni hálfleiks (2-0) og svo bættu Nikolaj Hansen og Aron Elís Þrándarson við sínu markinu hvor. 4-1 lokastaðan. Takk. ❤️🖤 pic.twitter.com/h6WTRgyBhG— Víkingur (@vikingurfc) December 17, 2025
Fyrir höfðu Víkingar unnið ÍA 5-3 í sama þriggja liða B-riðli mótsins og hafa þeir með þeim tveimur sigrum tryggt sæti sitt í úrslitaleik mótsins.
Víkingur vann mótið í fyrra eftir sigur á KR í úrslitum og getur því varið titil sinn.
Stjarnan og KR mætast í lokaleik A-riðils mótsins á laugardaginn kemur.