Hitamet aldarinnar slegið

Hitamet þessarar aldar var líklega slegið á flugvellinum á Egilsstaðaflugvelli fyrr í dag þar sem hiti mældist 29,8 gráður. Það mun vera hæsti hiti sem mælst hefur í ágústmánuði á Íslandi.
Þetta kemur fram í tilkynningu Veðurstofu Íslands á samfélagsmiðlum.
„Óvenju hlýr loftmassi kom upp að landinu með látum í gær. Þrumur og eldingar á suðvestanverðu landinu en hiti á því austanverðu,“ segir í tilkynningunni.
Á sama tíma og hitinn slefaði upp í þrjátíu gráður fyrir austan voru gular viðvaranir í gildi á Breiðfirði, Vestfjörðum og Ströndum.