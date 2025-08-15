Íslenska landsliðskonan Karólína Lea Vilhjálmsdóttir byrjaði vel í sínum fyrsta alvöruleik með Internazionale en hún átti mjög flottan leik í sigri í The Women's Cup mótinu.
Internazionale vann þá 5-2 sigur á spænska liðinu Atletico Madrid í undanúrslitum mótsins og spilar því til úrslita í mótinu á sunnudaginn.
Karólína Lea skoraði eitt marka liðsins sem kom úr vítaspyrnu. Hún átti líka þátt í fleiri mörkum með laglegum stoðsendingum.
Complimenti Karolina 👏👏👏👏👏#ForzaInter #TheWomensCup #TWCMilano2025 #InterAtleticoMadrid pic.twitter.com/f6piNMFfYm— Inter Women (@Inter_Women) August 14, 2025
Karólína skoraði af miklu öryggi úr vítinu og kom Inter þá í 3-0 á 26. mínútu.
Hún var líka valin besti leikmaður leiksins eftir hann.
Cecilía Rán Rúnarsdóttir stóð í marki Internazionale að venju.
Það mun reyna á þær báðar í úrslitaleiknum á móti Juventus um helgina.
Hér fyrir neðan má sjá Karólínu Lea senda stuðningsmönnum Inter kveðju eftir leikinn.
