Enska augna­blikið: Geðsturlun Georgíu­mannsins

Valur Páll Eiríksson skrifar
Bjarni var fínn félagi hins georgíska Ketsbaia sem átti erfitt með skapið. Hann gekk berserksgang eftir sigurmark gegn Bolton og Bjarni í stúkunni.
Bjarni var fínn félagi hins georgíska Ketsbaia sem átti erfitt með skapið. Hann gekk berserksgang eftir sigurmark gegn Bolton og Bjarni í stúkunni. Vísir/Getty

Sjö dagar eru þar til boltinn fer að rúlla í ensku úrvalsdeildinni í fótbolta á Sýn Sport. Af því tilefni munu sérfræðingar rifja upp eftirminnileg augnablik úr deildinni. Bjarni Guðjónsson var leikmaður Newcastle og sat í stúkunni þegar liðsfélagi hans gekk berserksgang á St. James' Park.

Bjarni samdi við Newcastle haustið 1997 og var á mála hjá liðinu í eitt ár áður en hann var seldur þaðan til Genk í Belgíu. Tíminn þar er eftirminnilegur og ekki síst fyrir tilstuðlan georgíska framherjans Temuri Ketsbaia sem var keyptur sama sumar og Bjarni af Kenny Dalglish.

Ketsbaia var inn og út úr liðinu og átti erfitt með að festa sæti sitt. Ekki lá fyrir hvort hann væri framherji eða sóknartengiliður og Georgíumaðurinn í samkeppni við menn á við Alan Shearer og Jon Dahl Tomasson.

Hann skoraði sigurmark Newcastle í 2-1 sigri á Bolton í uppbótartíma í janúar 1998 og Bjarni sat í stúkunni.

„Þegar hann skoraði ákvað hann að fleygja treyjunni upp í stúku og algjörlega brjálaðist. Hann sparkaði í auglýsingaskilti og reyndi að rífa sig úr skónum til að fleygja þeim líka,“ segir Bjarni frá.

Klippa: Enska augnablikið: Ketsbaia tekur tryllinginn

„Við vorum ágætis félagar á þessum tíma. Hann var svo brjálaður vegna þess að hann fékk lítið að spila. Ég var í stúkunni og þetta situr vel eftir í minninu. Það þurfti að hjálpa honum eftir leikinn líka því hann var ennþá svo reiður,“ bætir hann við.

Um samband Ketsbaia við þjálfarann segir Bjarni: „Dalglish kaupir hann. En hann var bara ekkert sérstaklega góður og átti eiginlega enga stöðu heldur. Þetta var mjög erfitt fyrir hann allt saman.“

Þrátt fyrir brjálæðið sem Ketsbaia sýndi þennan janúardag árið 1998 var hann almennt fínasti maður, að sögn Bjarna, og áttu þeir fínt skap saman.

„Þetta var mjög fínn gæi, þegar hann var ekki brjálaður. Hann var almennt mjög afslappaður og rólegur. Þess vegna kom þetta svo ótrúlega mörgum á óvart,“ segir Bjarni.

Þessa ótrúlegu atburðarrás og framferði Ketsbaia má sjá í spilaranum.

Bjarni verður á meðal sérfræðinga í umfjöllun Sýnar Sport um enska boltann í vetur.

