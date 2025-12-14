Emelía valin efnilegust hjá danska toppliðinu: „Einstök gleðisprengja“ Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 14. desember 2025 20:30 Íslenska knattspyrnukonan Emelía Óskarsdóttir er komin til baka eftir erfið meiðsli og fékk flott verðlaun hjá félaginu sínu, HB Köge. @emeliaoskarsdottir Íslenska knattspyrnukonan Emelía Óskarsdóttir var á dögunum valin efnilegasti leikmaður tímabilsins hjá HB Köge, einu sterkasta fótboltaliði Danmerkur. Emelía er nítján ára gömul og hefur þegar gengið í gegnum mikið á síðasta árinu. Hún hefur komið sterk til baka úr erfiðum meiðslum en hún var fjarverandi í rúmt ár eftir að hún sleit krossband í ágúst í fyrra. Emelía hefur skorað níu mörk í 12 leikjum eftir endurkomuna en HB Köge er með þriggja stiga forystu í dönsku titilbaráttunni ásamt því að vera komið í undanúrslit bikarsins. Grótta vekur athygli á verðlaunum Emelíu á miðlum sínum en Emelía er uppalin í Gróttu. Emelía fékk líka fallega umsögn frá Jonas Nielsen, yfirmanni fótboltamála hjá HB Köge, þegar hann afhenti henni þessi flottu verðlaun. „Verðlaunin eru fyrir meira heldur en bara það sem hún hefur afrekað á vellinum. Emelía er einstök gleðisprengja þar sem orkan hennar og jákvæðni hafa smitandi áhrif í klefanum. Þannig er þetta á hverjum einasta degi. Sú staðreynd að henni hafi tekist að halda sér í góðu skapi þrátt fyrir að vera meidd í rúmt ár segir allt sem segja þarf um hana sem manneskju,” sagði Jonas Nielsen. View this post on Instagram A post shared by Grótta knattspyrna (@grottaknattspyrna) Danski boltinn Mest lesið Mætti til leiks berfættur og ber að ofan í snjókomunni Sport John Cena hættur að glíma Sport Salah skráði sig á spjöld sögunnar í endurkomunni í dag Enski boltinn „Ég bið Lionel Messi innilega afsökunar“ Fótbolti Segir Norðmönnum að setja hana í karlalandsliðið sitt Handbolti Katrine Lunde fékk draumaendinn sinn og þær norsku urðu heimsmeistarar Handbolti Danir og Svíar eiga í deilum um kornunga drengi Fótbolti Sjáðu sjálfsmörkin sem björguðu Arsenal og hetju Liverpool skora tvö Enski boltinn Þjálfari Orra Steins látinn fara Fótbolti Haaland með tvennu í öruggum útisigri City Enski boltinn Fleiri fréttir Brjálaðist og sendi dómarann á sjúkrahús Emelía valin efnilegust hjá danska toppliðinu: „Einstök gleðisprengja“ Mikael Egill og félögum tókst ekki að stoppa toppliðið Calvert-Lewin jafnaði fyrir Leeds í lokin Hákon fann skotskóna í fyrsta sinn síðan í október „Gott fyrir svæðið, félagið og stuðningsmennina“ Sunderland vann nágrannaslaginn fyrir norðan Glódís fékk hvíld og leiðir liðið bráðum út á nýjan heimavöll Danir og Svíar eiga í deilum um kornunga drengi Haaland með tvennu í öruggum útisigri City Sangaré og Hudson-Odoi hrelltu Tottenham Eigendur Juventus vildu ekki selja og nú þurfa leikmenn að sanna sig Þjálfari Orra Steins látinn fara Sjáðu sjálfsmörkin sem björguðu Arsenal og hetju Liverpool skora tvö David Silva: Ég var sá fyrsti sem Beckham vildi fá til Inter Miami Salah skráði sig á spjöld sögunnar í endurkomunni í dag „Ég bið Lionel Messi innilega afsökunar“ „Stundum þarf maður heppni“ Tvö sjálfsmörk færðu Arsenal fimm stiga forkost á toppnum Tómas Bent og félagar með sex stiga forystu á toppnum „Verstu 48 klukkustundirnar“ síðan að hann kom til Chelsea Evrópumeistararnir í vandræðum með botnliðið Raphinha reddaði málunum fyrir Börsunga Brynjólfur með langþráð mark Fulham vann í markaleik á Turf Moor Ian Rush lagður inn á sjúkrahús Viktor Bjarki skoraði enn eitt markið Strákar Heimis Guðjóns fengu slæman skell í fyrsta leik „Kannski áttum við heppnina skilið í dag“ „Ég held að þetta hafi ekki verið kveðjustund“ Sjá meira