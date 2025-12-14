Brjálaðist og sendi dómarann á sjúkrahús Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 14. desember 2025 21:01 Ítalska stórblaðið La Gazzetta dello Sport fjallaði um bræðiskast leikmannsins. @gazzettadellosport Knattspyrnumaður á Ítalíu gjörsamlega brjálaðist út í dómara leiks. Hann hótaði dómaranum á vellinum fyrst en beið svo færist í hálfleik til að ráðast á hann. Leikmaðurinn var ævareiður yfir því að hafa fyrst fengið áminningu og síðan verið vísað af velli. Hann mótmælti dómaranum og kom í veg fyrir að leikurinn gæti haldið áfram í nokkrar mínútur. Eftir að hafa yfirgefið völlinn beið hann eftir hálfleiknum til að ná í dómarann nálægt búningsklefunum. Þar kýldi hann dómarann í andlitið svo hann missti meðvitund. Þetta gerði hann þrátt fyrir að liðsfélagar hans reyndu að draga hann í burtu. Atvikið átti sér stað í héraðsleik í futsal (innanhússknattspyrnu) milli Calcetto Clark Udine og Manzano C5, í sjöttu umferð C-deildarinnar í Udine. Sökudólgurinn er leikmaðurinn Grance Shimba Olamba, úr liði Clark. Hann flúði eftir árásina á dómarann Stefano Tomasetig frá Udine-deildinni. Dómarinn féll í jörðina eftir höggið og rak höfuðið í. Eftir fyrstu læknisaðstoð fór hann á bráðamóttöku en þar kom í ljós að hann ætti að ná sér á nokkrum dögum. Forseti Clark, Giancarlo Tirindelli, hefur tilkynnt að leikmaðurinn hafi verið rekinn úr félaginu. Íþróttadómstóll mun dæma um hegðun knattspyrnumannsins, en ekki er útilokað að hann verði einnig kærður. Hann verður væntanlega dæmdur í mjög langt bann. View this post on Instagram A post shared by La Gazzetta dello Sport (@gazzettadellosport) Ítalski boltinn Mest lesið Mætti til leiks berfættur og ber að ofan í snjókomunni Sport John Cena hættur að glíma Sport Salah skráði sig á spjöld sögunnar í endurkomunni í dag Enski boltinn „Ég bið Lionel Messi innilega afsökunar“ Fótbolti Segir Norðmönnum að setja hana í karlalandsliðið sitt Handbolti Katrine Lunde fékk draumaendinn sinn og þær norsku urðu heimsmeistarar Handbolti Danir og Svíar eiga í deilum um kornunga drengi Fótbolti Sjáðu sjálfsmörkin sem björguðu Arsenal og hetju Liverpool skora tvö Enski boltinn Þjálfari Orra Steins látinn fara Fótbolti Haaland með tvennu í öruggum útisigri City Enski boltinn Fleiri fréttir Brjálaðist og sendi dómarann á sjúkrahús Emelía valin efnilegust hjá danska toppliðinu: „Einstök gleðisprengja“ Mikael Egill og félögum tókst ekki að stoppa toppliðið Calvert-Lewin jafnaði fyrir Leeds í lokin Hákon fann skotskóna í fyrsta sinn síðan í október „Gott fyrir svæðið, félagið og stuðningsmennina“ Sunderland vann nágrannaslaginn fyrir norðan Glódís fékk hvíld og leiðir liðið bráðum út á nýjan heimavöll Danir og Svíar eiga í deilum um kornunga drengi Haaland með tvennu í öruggum útisigri City Sangaré og Hudson-Odoi hrelltu Tottenham Eigendur Juventus vildu ekki selja og nú þurfa leikmenn að sanna sig Þjálfari Orra Steins látinn fara Sjáðu sjálfsmörkin sem björguðu Arsenal og hetju Liverpool skora tvö David Silva: Ég var sá fyrsti sem Beckham vildi fá til Inter Miami Salah skráði sig á spjöld sögunnar í endurkomunni í dag „Ég bið Lionel Messi innilega afsökunar“ „Stundum þarf maður heppni“ Tvö sjálfsmörk færðu Arsenal fimm stiga forkost á toppnum Tómas Bent og félagar með sex stiga forystu á toppnum „Verstu 48 klukkustundirnar“ síðan að hann kom til Chelsea Evrópumeistararnir í vandræðum með botnliðið Raphinha reddaði málunum fyrir Börsunga Brynjólfur með langþráð mark Fulham vann í markaleik á Turf Moor Ian Rush lagður inn á sjúkrahús Viktor Bjarki skoraði enn eitt markið Strákar Heimis Guðjóns fengu slæman skell í fyrsta leik „Kannski áttum við heppnina skilið í dag“ „Ég held að þetta hafi ekki verið kveðjustund“ Sjá meira