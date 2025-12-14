Upphitun japanska fótboltamannsins er algjört augnakonfekt Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 14. desember 2025 22:32 Reo Hatate fagnar marki með Celtic en hann er einn af fáum fótboltamönnum sem hita augun sín sérstaklega upp fyrir leiki. Getty/Marcel ter Bals/ Reo Hatate gerir sér vel grein fyrir því að það mikilvægasta fyrir hann í fótboltaleik eru augun. Hann passar því upp á það að hita þau vel upp fyrir leik. Hatate er 28 ára japanskur miðjumaður sem er þekktur fyrir frábæra yfirsýn og auga fyrir snjöllum sendingum. Upphitun fyrir fótboltaleik snýst að mestu um að koma öllum vöðvum í gang, hita þá upp og teygja til að undirbúa sig sem best fyrir átökin inni á vellinum. Það er ekkert sem jafnast á við upphitunarrútínu Hatate Áður en hann snertir bolta í upphitun sinni undirbýr Reo Hatate, leikmaður Celtic, mikilvægasta tækið í fótbolta: augun. Myndavélarnar náðu þessu vel þegar hann hitaði upp fyrir Evrópudeildarleik á móti AS Roma. Myndavélar TNT náðu myndum af miðjumanninum halda vísifingrum sínum uppi í ýmsum stellingum og horfa til vinstri, hægri, upp og niður, þar sem hann virtist vera að kanna hvort útlæg sjón hans væri í góðu lagi. Með því að þjálfa augun fyrst undirbýr Hatate heilann fyrir að vinna úr upplýsingum á leikhraða. Þessi einfalda sjónræna upphitun – að horfa upp, niður, til vinstri, til hægri – virkjar taugaferlana sem bera ábyrgð á: Hraðari yfirsýn yfir völlinn Skarpari ákvarðanatöku undir pressu Bættu jafnvægi og líkamsstöðu Skjótari viðbragðstíma við hreyfingum í kringum hann Hann gerir þetta í heila mínútu áður en hann snýr sér aftur að hefðbundnari snöggum vöðvaæfingum og hlaupum. Hér fyrir neðan má sjá myndbandið af honum en það fer af stað með því að smella á myndina. View this post on Instagram A post shared by Elite Athletes Development (@eliteathletesdevelopment) Skoski boltinn Mest lesið Mætti til leiks berfættur og ber að ofan í snjókomunni Sport John Cena hættur að glíma Sport Salah skráði sig á spjöld sögunnar í endurkomunni í dag Enski boltinn „Ég bið Lionel Messi innilega afsökunar“ Fótbolti Segir Norðmönnum að setja hana í karlalandsliðið sitt Handbolti Katrine Lunde fékk draumaendinn sinn og þær norsku urðu heimsmeistarar Handbolti Danir og Svíar eiga í deilum um kornunga drengi Fótbolti Sjáðu sjálfsmörkin sem björguðu Arsenal og hetju Liverpool skora tvö Enski boltinn Þjálfari Orra Steins látinn fara Fótbolti Emelía valin efnilegust hjá danska toppliðinu: „Einstök gleðisprengja“ Fótbolti Fleiri fréttir Upphitun japanska fótboltamannsins er algjört augnakonfekt Brasilísk samvinna færði Real lífsnauðsynlegan sigur Henderson heiðraði minningu Jota eftir fyrsta markið sitt í fjögur ár Brjálaðist og sendi dómarann á sjúkrahús Emelía valin efnilegust hjá danska toppliðinu: „Einstök gleðisprengja“ Mikael Egill og félögum tókst ekki að stoppa toppliðið Calvert-Lewin jafnaði fyrir Leeds í lokin Hákon fann skotskóna í fyrsta sinn síðan í október „Gott fyrir svæðið, félagið og stuðningsmennina“ Sunderland vann nágrannaslaginn fyrir norðan Glódís fékk hvíld og leiðir liðið bráðum út á nýjan heimavöll Danir og Svíar eiga í deilum um kornunga drengi Haaland með tvennu í öruggum útisigri City Sangaré og Hudson-Odoi hrelltu Tottenham Eigendur Juventus vildu ekki selja og nú þurfa leikmenn að sanna sig Þjálfari Orra Steins látinn fara Sjáðu sjálfsmörkin sem björguðu Arsenal og hetju Liverpool skora tvö David Silva: Ég var sá fyrsti sem Beckham vildi fá til Inter Miami Salah skráði sig á spjöld sögunnar í endurkomunni í dag „Ég bið Lionel Messi innilega afsökunar“ „Stundum þarf maður heppni“ Tvö sjálfsmörk færðu Arsenal fimm stiga forkost á toppnum Tómas Bent og félagar með sex stiga forystu á toppnum „Verstu 48 klukkustundirnar“ síðan að hann kom til Chelsea Evrópumeistararnir í vandræðum með botnliðið Raphinha reddaði málunum fyrir Börsunga Brynjólfur með langþráð mark Fulham vann í markaleik á Turf Moor Ian Rush lagður inn á sjúkrahús Viktor Bjarki skoraði enn eitt markið Sjá meira