Upp­hitun japanska fótboltamannsins er al­gjört augna­kon­fekt

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Reo Hatate fagnar marki með Celtic en hann er einn af fáum fótboltamönnum sem hita augun sín sérstaklega upp fyrir leiki.
Reo Hatate gerir sér vel grein fyrir því að það mikilvægasta fyrir hann í fótboltaleik eru augun. Hann passar því upp á það að hita þau vel upp fyrir leik.

Hatate er 28 ára japanskur miðjumaður sem er þekktur fyrir frábæra yfirsýn og auga fyrir snjöllum sendingum.

Upphitun fyrir fótboltaleik snýst að mestu um að koma öllum vöðvum í gang, hita þá upp og teygja til að undirbúa sig sem best fyrir átökin inni á vellinum.

Það er ekkert sem jafnast á við upphitunarrútínu Hatate

Áður en hann snertir bolta í upphitun sinni undirbýr Reo Hatate, leikmaður Celtic, mikilvægasta tækið í fótbolta: augun. Myndavélarnar náðu þessu vel þegar hann hitaði upp fyrir Evrópudeildarleik á móti AS Roma.

Myndavélar TNT náðu myndum af miðjumanninum halda vísifingrum sínum uppi í ýmsum stellingum og horfa til vinstri, hægri, upp og niður, þar sem hann virtist vera að kanna hvort útlæg sjón hans væri í góðu lagi.

Með því að þjálfa augun fyrst undirbýr Hatate heilann fyrir að vinna úr upplýsingum á leikhraða. Þessi einfalda sjónræna upphitun – að horfa upp, niður, til vinstri, til hægri – virkjar taugaferlana sem bera ábyrgð á:

Hraðari yfirsýn yfir völlinn

Skarpari ákvarðanatöku undir pressu

Bættu jafnvægi og líkamsstöðu

Skjótari viðbragðstíma við hreyfingum í kringum hann

Hann gerir þetta í heila mínútu áður en hann snýr sér aftur að hefðbundnari snöggum vöðvaæfingum og hlaupum. Hér fyrir neðan má sjá myndbandið af honum en það fer af stað með því að smella á myndina.

