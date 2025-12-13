Enski boltinn

„Verstu 48 klukku­stundirnar“ síðan að hann kom til Chelsea

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Enzo Maresca gat brosað eftir sigur Chelsea á Everton á Stamford Bridge í dag en hann var samt ekkert alltof hress á blaðamannafundi eftir leikinn.
Enzo Maresca stýrði Chelsea til 2-0 sigurs á Everton í ensku úrvalsdeildinni í dag og liðið náði með því fjórða sætinu á ný. Síðustu sólarhringar hafa aftur á móti reynt á stjórann.

Maresca sagðist eftir leikinn hafa upplifað „verstu 48 klukkustundirnar“ síðan að hann kom til Chelsea en sigurinn á Stamford Bridge í dag batt enda á fjögurra leikja þrautargöngu án sigurs.

Eftir leikinn gagnrýndi Ítalinn ónefnda aðila fyrir að hafa ekki stutt sig og leikmenn sína, þótt hann hafi lagt áherslu á að hann væri ekki að vísa til stuðningsmanna.

Cole Palmer skoraði í sínum fyrsta heimaleik í byrjunarliði síðan í ágúst og andrúmsloftið á vellinum virtist jákvætt, en Maresca var greinilega óánægður þrátt fyrir fyrsta sigurinn síðan 22. nóvember sem létti á pressunni á honum.

Margir studdu ekki mig og liðið

„Síðustu 48 klukkustundir hafa verið þær verstu síðan ég gekk til liðs við félagið því margir studdu ekki mig og liðið,“ sagði Enzo Maresca.

Þegar hann var spurður hvort hann væri að tala um stuðningsmenn félagsins bætti hann við: „Ég elska stuðningsmennina og við erum mjög ánægðir með þá,“ sagði Maresca.

Maresca var að svara spurningu um frammistöðu Malo Gusto – sem hafði skorað annað mark Chelsea – áður en hann kom með þessa óvæntu yfirlýsingu.

Ef þú vinnur ekki þá kvarta allir

Á föstudaginn hafði hann sagt að aðeins sigrar myndu stöðva kvartanir stuðningsmanna á samfélagsmiðlum og íhugaði 30 ára feril sinn í fótbolta og sagði: „Ég veit að ef þú vinnur ekki þá kvarta allir,“ sagði Maresca.

Hvort ummæli hans eftir Everton-leikinn beindust að viðbrögðum á netinu eða annars staðar var óljóst, en hann var fljótur að styðja leikmenn sína þegar þeir bundu enda á kafla sem innihélt tap á útivelli gegn Leeds og Atalanta og slakt markalaust jafntefli gegn Bournemouth.

„Dugnaðurinn, opni hugurinn og hvernig þeir vilja læra hefur verið frábært. Þess vegna hrósa ég leikmönnunum. Með svo mörg vandamál eru þeir að standa sig mjög vel eftir erfiða viku,“ sagði Maresca.

Mark Palmers, hans fyrsta á heimavelli úr opnu spili síðan í janúar, hafði verið saga leiksins. Þetta hefur verið erfiðasta ár á ferli Palmers, þar sem hann hefur orðið fyrir tveimur alvarlegum meiðslum og haft mun minni áhrif en hann naut á fyrstu 18 mánuðum sínum hjá Chelsea.

Með Cole erum við betra lið

„Með Cole erum við betra lið,“ sagði Maresca. „Ég hrósa leikmönnunum virkilega því við spiluðum 16 leiki í ensku úrvalsdeildinni, fimm án Moisés Caicedo, ellefu án Cole Palmer, næstum alla án Liam Delap. Sama hver er að spila, hann er að standa sig frábærlega,“ sagði Maresca.

„Við spiluðum næstum allt tímabilið án okkar besta leikmanns. Þetta er ástæðan fyrir því að ég er svo ánægður fyrir hönd leikmannanna. Ég vildi að fólk utan frá myndi kunna að meta það,“ sagði Maresca.

