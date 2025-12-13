„Verstu 48 klukkustundirnar“ síðan að hann kom til Chelsea Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 13. desember 2025 20:16 Enzo Maresca gat brosað eftir sigur Chelsea á Everton á Stamford Bridge í dag en hann var samt ekkert alltof hress á blaðamannafundi eftir leikinn. Getty/Robin Jones Enzo Maresca stýrði Chelsea til 2-0 sigurs á Everton í ensku úrvalsdeildinni í dag og liðið náði með því fjórða sætinu á ný. Síðustu sólarhringar hafa aftur á móti reynt á stjórann. Maresca sagðist eftir leikinn hafa upplifað „verstu 48 klukkustundirnar“ síðan að hann kom til Chelsea en sigurinn á Stamford Bridge í dag batt enda á fjögurra leikja þrautargöngu án sigurs. Eftir leikinn gagnrýndi Ítalinn ónefnda aðila fyrir að hafa ekki stutt sig og leikmenn sína, þótt hann hafi lagt áherslu á að hann væri ekki að vísa til stuðningsmanna. Cole Palmer skoraði í sínum fyrsta heimaleik í byrjunarliði síðan í ágúst og andrúmsloftið á vellinum virtist jákvætt, en Maresca var greinilega óánægður þrátt fyrir fyrsta sigurinn síðan 22. nóvember sem létti á pressunni á honum. Margir studdu ekki mig og liðið „Síðustu 48 klukkustundir hafa verið þær verstu síðan ég gekk til liðs við félagið því margir studdu ekki mig og liðið,“ sagði Enzo Maresca. Þegar hann var spurður hvort hann væri að tala um stuðningsmenn félagsins bætti hann við: „Ég elska stuðningsmennina og við erum mjög ánægðir með þá,“ sagði Maresca. Maresca var að svara spurningu um frammistöðu Malo Gusto – sem hafði skorað annað mark Chelsea – áður en hann kom með þessa óvæntu yfirlýsingu. Ef þú vinnur ekki þá kvarta allir Á föstudaginn hafði hann sagt að aðeins sigrar myndu stöðva kvartanir stuðningsmanna á samfélagsmiðlum og íhugaði 30 ára feril sinn í fótbolta og sagði: „Ég veit að ef þú vinnur ekki þá kvarta allir,“ sagði Maresca. Hvort ummæli hans eftir Everton-leikinn beindust að viðbrögðum á netinu eða annars staðar var óljóst, en hann var fljótur að styðja leikmenn sína þegar þeir bundu enda á kafla sem innihélt tap á útivelli gegn Leeds og Atalanta og slakt markalaust jafntefli gegn Bournemouth. „Dugnaðurinn, opni hugurinn og hvernig þeir vilja læra hefur verið frábært. Þess vegna hrósa ég leikmönnunum. Með svo mörg vandamál eru þeir að standa sig mjög vel eftir erfiða viku,“ sagði Maresca. Mark Palmers, hans fyrsta á heimavelli úr opnu spili síðan í janúar, hafði verið saga leiksins. Þetta hefur verið erfiðasta ár á ferli Palmers, þar sem hann hefur orðið fyrir tveimur alvarlegum meiðslum og haft mun minni áhrif en hann naut á fyrstu 18 mánuðum sínum hjá Chelsea. Með Cole erum við betra lið „Með Cole erum við betra lið,“ sagði Maresca. „Ég hrósa leikmönnunum virkilega því við spiluðum 16 leiki í ensku úrvalsdeildinni, fimm án Moisés Caicedo, ellefu án Cole Palmer, næstum alla án Liam Delap. Sama hver er að spila, hann er að standa sig frábærlega,“ sagði Maresca. „Við spiluðum næstum allt tímabilið án okkar besta leikmanns. Þetta er ástæðan fyrir því að ég er svo ánægður fyrir hönd leikmannanna. Ég vildi að fólk utan frá myndi kunna að meta það,“ sagði Maresca. Enski boltinn Chelsea FC Everton FC Mest lesið Kjartan Atli lætur af störfum Körfubolti Indverjar brjáluðust út í Messi og brutust inn á völlinn Fótbolti „Ég held að þetta hafi ekki verið kveðjustund“ Enski boltinn Salah lagði upp í endurkomunni en Ekitike sá um mörkin Enski boltinn Ian Rush lagður inn á sjúkrahús Enski boltinn Sakna Orra enn sárt og vandræðin aukast Fótbolti Mesta heillaskref ferilsins að hafa verið rekinn Enski boltinn Körfuboltakvöld í áfalli yfir vörn Álftaness: „Bara kjánalegt að horfa á þetta“ Körfubolti Dýrmætur tími með börnunum áður en alvaran tekur við Fótbolti Spara margar milljónir vegna ráðningar Rúnars Handbolti Fleiri fréttir „Verstu 48 klukkustundirnar“ síðan að hann kom til Chelsea Í beinni: Arsenal - Wolves | Toppliðið tekur á móti botnliðinu Fulham vann í markaleik á Turf Moor Ian Rush lagður inn á sjúkrahús „Kannski áttum við heppnina skilið í dag“ „Ég held að þetta hafi ekki verið kveðjustund“ „Þegar þú spilar fyrir Liverpool verðurðu bara að vinna leiki“ Salah lagði upp í endurkomunni en Ekitike sá um mörkin Palmer skoraði í fyrsta sinn síðan í september Mesta heillaskref ferilsins að hafa verið rekinn Varalesturinn flæktist fyrir þýska tvíeykinu „Held að ég gæti ekki hætt í fótbolta“ Salah snýr aftur eftir sáttafundinn Isak tæpur og Gakpo frá Rooney var hótað lífláti eftir að hann fór til Man Utd Slot fundar með Salah í dag: „Mun ákvarða hver næstu skref verða“ „Liverpool hefði ekkert unnið ef það væri ekki fyrir Mo Salah“ Kærasta Haaland hefur fengið nóg Girti niður um liðsfélagann í markafagni Skuldir Man United nú meira en 127 milljarðar Tóku hetjuna með sér í Evrópuleikinn Af hverju spila ekki fleiri konur Fantasy? Býður Salah velkominn til Sádi-Arabíu Mjög hættulegur vítahringur að mati Arteta Henry ekki hrifinn af hegðun Arsenal-manna í leikslok Sádi-arabísk félög sögð vilja kaupa Mo Salah „Ekki gleyma mér“ Þrír sem Jökull þolir ekki: „Hann er algjört gerpi“ „Hvað getur Slot gert?“ „Endanlegt ippon fyrir Slot“ Sjá meira