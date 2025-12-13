Fulham vann í markaleik á Turf Moor Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 13. desember 2025 19:29 Harry Wilson fagnar marki sínu sem var þriðja mark Fulham í leiknum og á endanum það mark sem skildi á milli liðanna. Getty/Molly Darlington Fulham sótti þrjú mikilvæg stig í kvöld í 3-2 sigri á Burnley á Turf Moor-leikvanginn þegar liðin mættust í botnslag í ensku úrvalsdeildinni. Fulham komst tvisvar yfir og var síðan komið í 3-1 eftir klukkutíma leik. Heimamenn minnkuðu muninn undir lokin en náðu ekki að fá neitt út úr þessum leik. Harry Wilson var maður leiksins en hann skoraði eitt mark og lagði upp hin tvö fyrir Fulham. Tapið, það sjöunda í röð hjá Burnley, þýðir að liðið situr áfram í fallsæti, nú fimm stigum frá öruggu sæti. Sigurinn kemur Fulham aftur á móti upp í þrettánda sætið og upp fyrir bæði Bournemouth og Brentford. Emile Smith Rowe kom Fulham í 1-0 á 9. mínútu þegar hann stýrði inn hornspyrnu Harry Wilson. Lesley Ugochukwu jafnaði metin á 21. mínútu eftir laglega sendingu frá Josh Cullen. Calvin Bassey skallaði inn fyrirgjöf Harry Wilson á 31. mínútu og Wilson kom Fulham síðan í 3-1 eftir sendingu frá Samuel Chukwueze á 58. mínútu. Oliver Sonne minnkaði muninn í 3-2 á 86. mínútu en heimamönnum tókst ekki að jafna metin. Enski boltinn Fulham FC Burnley FC Mest lesið Kjartan Atli lætur af störfum Körfubolti Indverjar brjáluðust út í Messi og brutust inn á völlinn Fótbolti „Ég held að þetta hafi ekki verið kveðjustund“ Enski boltinn Salah lagði upp í endurkomunni en Ekitike sá um mörkin Enski boltinn Ian Rush lagður inn á sjúkrahús Enski boltinn Sakna Orra enn sárt og vandræðin aukast Fótbolti Mesta heillaskref ferilsins að hafa verið rekinn Enski boltinn Körfuboltakvöld í áfalli yfir vörn Álftaness: „Bara kjánalegt að horfa á þetta“ Körfubolti Dýrmætur tími með börnunum áður en alvaran tekur við Fótbolti Spara margar milljónir vegna ráðningar Rúnars Handbolti Fleiri fréttir „Verstu 48 klukkustundirnar“ síðan að hann kom til Chelsea Í beinni: Arsenal - Wolves | Toppliðið tekur á móti botnliðinu Fulham vann í markaleik á Turf Moor Ian Rush lagður inn á sjúkrahús „Kannski áttum við heppnina skilið í dag“ „Ég held að þetta hafi ekki verið kveðjustund“ „Þegar þú spilar fyrir Liverpool verðurðu bara að vinna leiki“ Salah lagði upp í endurkomunni en Ekitike sá um mörkin Palmer skoraði í fyrsta sinn síðan í september Mesta heillaskref ferilsins að hafa verið rekinn Varalesturinn flæktist fyrir þýska tvíeykinu „Held að ég gæti ekki hætt í fótbolta“ Salah snýr aftur eftir sáttafundinn Isak tæpur og Gakpo frá Rooney var hótað lífláti eftir að hann fór til Man Utd Slot fundar með Salah í dag: „Mun ákvarða hver næstu skref verða“ „Liverpool hefði ekkert unnið ef það væri ekki fyrir Mo Salah“ Kærasta Haaland hefur fengið nóg Girti niður um liðsfélagann í markafagni Skuldir Man United nú meira en 127 milljarðar Tóku hetjuna með sér í Evrópuleikinn Af hverju spila ekki fleiri konur Fantasy? Býður Salah velkominn til Sádi-Arabíu Mjög hættulegur vítahringur að mati Arteta Henry ekki hrifinn af hegðun Arsenal-manna í leikslok Sádi-arabísk félög sögð vilja kaupa Mo Salah „Ekki gleyma mér“ Þrír sem Jökull þolir ekki: „Hann er algjört gerpi“ „Hvað getur Slot gert?“ „Endanlegt ippon fyrir Slot“ Sjá meira