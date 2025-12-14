Sangaré og Hudson-Odoi hrelltu Tottenham Ágúst Orri Arnarson skrifar 14. desember 2025 13:33 Callum Hudson-Odoi skoraði tvö mörk og lagði þriðja markið upp fyrir Ibrahim Sangaré, sem lagði fyrstu tvö mörkin upp. Andrew Kearns - CameraSport via Getty Images Nottingham Forest gerði sér lítið fyrir og lagði Tottenham að velli með 3-0 sigri í 16. umferð ensku úrvalsdeildarinnar. Callum Hudson-Odoi og Ibrahima Sangaré voru allt í öllu. Forest var frá upphafi hættulegri aðilinn og Tottenham mátti sín lítils. Pressa heimamanna bar árangur eftir tæpan hálftíma þegar Archie Gray tapaði boltanum á mjög slæmum stað til Ibrahima Sangaré, sem lagði hann til hliðar á Callum Hudson-Odoi og þaðan var afgreiðslan auðveld. Yfirburðir Forest héldu áfram í seinni hálfleik og Hudson-Odoi bætti öðru marki við á fimmtugustu mínútunni, með glæsiskoti og aftur eftir stoðsendingu Ibrahima Sangaré. Hlutverkaskipti urðu svo á 79. mínútu, þegar Hudson-Odoi lagði þriðja markið upp fyrir Sangaré sem skaut bylmingsskoti. Forest komst með sigrinum upp fyrir Leeds og situr nú í 16. sæti deildarinnar, fjórum stigum á eftir Tottenham sem er í 11. sæti. Enski boltinn Tottenham Hotspur Nottingham Forest