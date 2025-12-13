Ian Rush lagður inn á sjúkrahús Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 13. desember 2025 19:20 Tveir markahrókar, Mo Salah og Ian Rush en Rush afhenti Salah gullskóinn í lok síðustu leiktíðar. Getty/Liverpool FC Liverpool-goðsögnin Ian Rush var lögð inn á sjúkrahús og var í 48 klukkustundir á gjörgæslu vegna öndunarerfiðleika. Enskir fjölmiðlar segja frá veikindum markahæsta leikmanns Liverpool frá upphafi. Rush var fluttur í skyndi á sjúkrahús. The Daily Mail greinir frá því að goðsögn Liverpool hafi síðan brugðist vel við meðferð á Countess of Chester-sjúkrahúsinu eftir að hafa þjáðst af öndunarerfiðleikum. Hinn 64 ára gamli er enn á sjúkrahúsinu eftir nokkra áhyggjufulla daga. Grunur leikur á að hann hafi smitast af afbrigði „ofurflensunnar“ sem hefur breiðst út undanfarið. View this post on Instagram A post shared by 44teams (@44teams) Rush, markahæsti leikmaður Liverpool frá upphafi, er sendiherra á Anfield og er talinn einn besti breski framherji í sögu leiksins. Fyrrverandi framherji Liverpool er sagður hafa fundið fyrir vanlíðan í vikunni áður en hann kallaði eftir hjálp og var fluttur í skyndi á sjúkrahús og lagður á gjörgæsludeild þar sem hann fékk bráðameðferð. Sem betur fer er Rush nú við góða heilsu og vonast til að komast heim fyrir jól. Goðsögn Liverpool skoraði 346 mörk í öllum keppnum á tíma sínum hjá félaginu og er næstmarkahæsti leikmaður í sögu ensku bikarkeppninnar með 41 mark. Rush var lykilmaður í yfirburðum Liverpool á níunda áratugnum, en hann átti tvö sigursæl tímabil á Anfield, auk þess sem hann lék með Juventus. Hann var einnig markahæsti leikmaður Wales með 28 mörk þar til það met var slegið af fyrrverandi framherja Real Madrid og Spurs, Gareth Bale, árið 2018. Rush er nýjasta fórnarlamb faraldursins sem gengur yfir landið, en sjúkrahús víðs vegar um Bretland hafa lýst yfir neyðarástandi. Enski boltinn Liverpool FC Mest lesið Kjartan Atli lætur af störfum Körfubolti Indverjar brjáluðust út í Messi og brutust inn á völlinn Fótbolti „Ég held að þetta hafi ekki verið kveðjustund“ Enski boltinn Salah lagði upp í endurkomunni en Ekitike sá um mörkin Enski boltinn Ian Rush lagður inn á sjúkrahús Enski boltinn Sakna Orra enn sárt og vandræðin aukast Fótbolti Mesta heillaskref ferilsins að hafa verið rekinn Enski boltinn Körfuboltakvöld í áfalli yfir vörn Álftaness: „Bara kjánalegt að horfa á þetta“ Körfubolti Dýrmætur tími með börnunum áður en alvaran tekur við Fótbolti Spara margar milljónir vegna ráðningar Rúnars Handbolti Fleiri fréttir „Verstu 48 klukkustundirnar“ síðan að hann kom til Chelsea Í beinni: Arsenal - Wolves | Toppliðið tekur á móti botnliðinu Fulham vann í markaleik á Turf Moor Ian Rush lagður inn á sjúkrahús „Kannski áttum við heppnina skilið í dag“ „Ég held að þetta hafi ekki verið kveðjustund“ „Þegar þú spilar fyrir Liverpool verðurðu bara að vinna leiki“ Salah lagði upp í endurkomunni en Ekitike sá um mörkin Palmer skoraði í fyrsta sinn síðan í september Mesta heillaskref ferilsins að hafa verið rekinn Varalesturinn flæktist fyrir þýska tvíeykinu „Held að ég gæti ekki hætt í fótbolta“ Salah snýr aftur eftir sáttafundinn Isak tæpur og Gakpo frá Rooney var hótað lífláti eftir að hann fór til Man Utd Slot fundar með Salah í dag: „Mun ákvarða hver næstu skref verða“ „Liverpool hefði ekkert unnið ef það væri ekki fyrir Mo Salah“ Kærasta Haaland hefur fengið nóg Girti niður um liðsfélagann í markafagni Skuldir Man United nú meira en 127 milljarðar Tóku hetjuna með sér í Evrópuleikinn Af hverju spila ekki fleiri konur Fantasy? Býður Salah velkominn til Sádi-Arabíu Mjög hættulegur vítahringur að mati Arteta Henry ekki hrifinn af hegðun Arsenal-manna í leikslok Sádi-arabísk félög sögð vilja kaupa Mo Salah „Ekki gleyma mér“ Þrír sem Jökull þolir ekki: „Hann er algjört gerpi“ „Hvað getur Slot gert?“ „Endanlegt ippon fyrir Slot“ Sjá meira