Sjáðu sjálfsmörkin sem björguðu Arsenal og hetju Liverpool skora tvö Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 14. desember 2025 08:31 Bukayo Saka, Piero Hincapie og Martin Odegaard fagna hér Gabriel Jesus sem þeir héldu kannski að hefði skorað sigurmark Arsenal en markið var sjálfsmark hjá Yerson Mosquera, leikmanni Úlfanna. Getty/Marc Atkins Fjórir leikir fóru fram í ensku úrvalsdeildinni í fótbolta í gær og nú má sjá mörkin úr þessum leikjum hér á Vísi. Liverpool, Arsenal, Chelsea og Fulham fögnuðu sigri í leikjunum fórum. Franski framherjinn Hugo Ekitike skoraði bæði mörk Liverpool í 2-0 sigri á Brighton & Hove Albion á Anfield. Það fyrra kom eftir aðeins 46 sekúndur og það seinna með skalla eftir stoðsendingu frá Mohamed Salah. Salah kom inn í hópinn á ný og kom inn á sem varamaður í fyrri hálfleik. Með því að gefa þessa stoðsendinguna kom hann með beinum hætti að sínu 277. marki í ensku úrvalsdeildinni sem er met hjá manni fyrir eitt félag. Klippa: Mörkin úr leik Liverpool og Brighton Cole Palmer er kominn til baka og skoraði fyrra mark Chelsea í 2-0 sigri á Everton. Malo Gusto lagði upp mark Palmer og skoraði seinna markið sjálfur en bæði mörkin komu í fyrri hálfleiknum. Klippa: Mörkin úr leik Chelsea og Everton Harry Wilson skoraði eitt mark sjálfur og lagði upp mörk fyrir Emile Smith Rowe og Calvin Bassey í 3-2 útisigri Fulham á Burnley. Lesley Ugochukwu og Oliver Sonne skoruðu fyrir Burnley. Klippa: Mörkin úr leik Burnley og Fulham Arsenal er komið aftur á sigurbraut og með fimm stiga forskot á toppi ensku úrvalsdeildarinnar eftir dramatískan 2-1 sigur á botnliði Úlfanna en Úlfarnir skoruðu þó öll mörkin á Emirates-leikvanginum. Bæði mörk Arsenal voru sjálfsmark. Fyrra markið var þannig að hornspyrna Bukayo Saka fór af Sam Johnstone, markverði Úlfanna, og í eigið net. Varamaðurinn Tolu Arokodare jafnaði óvænt metin en Yerson Mosquera skallaði fyrirgjöf Saka í eigið mark og tryggði Arsenal sigurinn. Klippa: Mörkin úr leik Arsenal og Wolves Enski boltinn Liverpool FC Arsenal FC Chelsea FC Fulham FC Burnley FC Wolverhampton Wanderers Everton FC Brighton & Hove Albion Mest lesið Salah skráði sig á spjöld sögunnar í endurkomunni í dag Enski boltinn „Ég bið Lionel Messi innilega afsökunar“ Fótbolti Lunga NFL-stjörnu féll saman eftir nálastungumeðferð Sport Völsungar ráða ævintýramann sem þjálfara Sport Tvö sjálfsmörk færðu Arsenal fimm stiga forkost á toppnum Enski boltinn David Silva: Ég var sá fyrsti sem Beckham vildi fá til Inter Miami Fótbolti „Verstu 48 klukkustundirnar“ síðan að hann kom til Chelsea Enski boltinn Körfuboltakvöld: Tilþrif tímabilsins til þessa Körfubolti „Stundum þarf maður heppni“ Enski boltinn Hundrað ára vaxtarræktarkappi Sport Fleiri fréttir Sjáðu sjálfsmörkin sem björguðu Arsenal og hetju Liverpool skora tvö Salah skráði sig á spjöld sögunnar í endurkomunni í dag „Stundum þarf maður heppni“ Tvö sjálfsmörk færðu Arsenal fimm stiga forkost á toppnum „Verstu 48 klukkustundirnar“ síðan að hann kom til Chelsea Fulham vann í markaleik á Turf Moor Ian Rush lagður inn á sjúkrahús „Kannski áttum við heppnina skilið í dag“ „Ég held að þetta hafi ekki verið kveðjustund“ „Þegar þú spilar fyrir Liverpool verðurðu bara að vinna leiki“ Salah lagði upp í endurkomunni en Ekitike sá um mörkin Palmer skoraði í fyrsta sinn síðan í september Mesta heillaskref ferilsins að hafa verið rekinn Varalesturinn flæktist fyrir þýska tvíeykinu „Held að ég gæti ekki hætt í fótbolta“ Salah snýr aftur eftir sáttafundinn Isak tæpur og Gakpo frá Rooney var hótað lífláti eftir að hann fór til Man Utd Slot fundar með Salah í dag: „Mun ákvarða hver næstu skref verða“ „Liverpool hefði ekkert unnið ef það væri ekki fyrir Mo Salah“ Kærasta Haaland hefur fengið nóg Girti niður um liðsfélagann í markafagni Skuldir Man United nú meira en 127 milljarðar Tóku hetjuna með sér í Evrópuleikinn Af hverju spila ekki fleiri konur Fantasy? Býður Salah velkominn til Sádi-Arabíu Mjög hættulegur vítahringur að mati Arteta Henry ekki hrifinn af hegðun Arsenal-manna í leikslok Sádi-arabísk félög sögð vilja kaupa Mo Salah „Ekki gleyma mér“ Sjá meira