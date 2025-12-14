Henderson heiðraði minningu Jota eftir fyrsta markið sitt í fjögur ár Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 14. desember 2025 21:22 Jordan Henderson fagnar hér markinu sínu í dag fyrir Brentford á móti Leeds United. Getty/David Horton Jordan Henderson, miðjumaður Brentford, heiðraði fyrrverandi liðsfélaga sinn hjá Liverpool, Diogo Jota, eftir að hafa skorað langþráð mark í 1-1 jafntefli gegn Leeds í ensku úrvalsdeildinni í fótbolta í dag. Enski miðjumaðurinn spilaði 77 leiki með Jota, sem lést í bílslysi 28 ára gamall í júlí, ásamt bróður sínum Andre Silva. Henderson endurskapaði þekkt fagnaðarlæti portúgalska framherjans þegar hann settist niður og þóttist spila tölvuleik. Þannig fagnaði hann sínu fyrsta marki í ensku úrvalsdeildinni síðan í desember 2021. Það mark kom í þægilegum 4-1 sigri Liverpool í Derby-slag gegn nágrönnunum Everton þegar Jota var einnig meðal markaskorara Liverpool. „Það var afmæli hans nýlega,“ sagði Henderson, 35 ára, við Sky Sports. A touching tribute for Diogo Jota from Jordan Henderson after scoring his first goal for Brentford 🎮❤️ pic.twitter.com/qpoeDVXgEc— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) December 14, 2025 „Við munum aldrei gleyma honum. Við munum alltaf minnast hans. Ég get aðeins ímyndað mér hvað strákarnir hjá Liverpool eru að ganga í gegnum. Hann var góður vinur og, eins og ég sagði, ég skora ekki mörg mörk svo ég ákvað að tileinka það honum,“ sagði Henderson. Fyrrverandi fyrirliði Liverpool var grátandi þegar hann lagði blóm til heiðurs Jota fyrir utan Anfield daginn eftir andlát hans. Henderson fór frá Liverpool til að ganga til liðs við Al-Ettifaq, sem er í saudíarabísku atvinnumannadeildinni, í júlí 2023, áður en hann fór til Ajax í janúar 2024. Hann samþykkti að rifta samningi sínum við hollenska félagið fyrr en áætlað var síðasta sumar og sneri aftur í enska boltann með Brentford. 35 ára og 180 daga gamall í dag og með því varð Henderson elsti markaskorari Brentford í ensku úrvalsdeildinni. Jordan Henderson dedicates his first Brentford goal to Diogo Jota ❤️ https://t.co/AtZnejcNjO pic.twitter.com/3VwK0TYJdA— Premier League (@premierleague) December 14, 2025 Enski boltinn Mest lesið Mætti til leiks berfættur og ber að ofan í snjókomunni Sport John Cena hættur að glíma Sport Salah skráði sig á spjöld sögunnar í endurkomunni í dag Enski boltinn „Ég bið Lionel Messi innilega afsökunar“ Fótbolti Segir Norðmönnum að setja hana í karlalandsliðið sitt Handbolti Katrine Lunde fékk draumaendinn sinn og þær norsku urðu heimsmeistarar Handbolti Danir og Svíar eiga í deilum um kornunga drengi Fótbolti Sjáðu sjálfsmörkin sem björguðu Arsenal og hetju Liverpool skora tvö Enski boltinn Þjálfari Orra Steins látinn fara Fótbolti Emelía valin efnilegust hjá danska toppliðinu: „Einstök gleðisprengja“ Fótbolti Fleiri fréttir Henderson heiðraði minningu Jota eftir fyrsta markið sitt í fjögur ár Calvert-Lewin jafnaði fyrir Leeds í lokin „Gott fyrir svæðið, félagið og stuðningsmennina“ Sunderland vann nágrannaslaginn fyrir norðan Haaland með tvennu í öruggum útisigri City Sangaré og Hudson-Odoi hrelltu Tottenham Sjáðu sjálfsmörkin sem björguðu Arsenal og hetju Liverpool skora tvö Salah skráði sig á spjöld sögunnar í endurkomunni í dag „Stundum þarf maður heppni“ Tvö sjálfsmörk færðu Arsenal fimm stiga forkost á toppnum „Verstu 48 klukkustundirnar“ síðan að hann kom til Chelsea Fulham vann í markaleik á Turf Moor Ian Rush lagður inn á sjúkrahús „Kannski áttum við heppnina skilið í dag“ „Ég held að þetta hafi ekki verið kveðjustund“ „Þegar þú spilar fyrir Liverpool verðurðu bara að vinna leiki“ Salah lagði upp í endurkomunni en Ekitike sá um mörkin Palmer skoraði í fyrsta sinn síðan í september Mesta heillaskref ferilsins að hafa verið rekinn Varalesturinn flæktist fyrir þýska tvíeykinu „Held að ég gæti ekki hætt í fótbolta“ Salah snýr aftur eftir sáttafundinn Isak tæpur og Gakpo frá Rooney var hótað lífláti eftir að hann fór til Man Utd Slot fundar með Salah í dag: „Mun ákvarða hver næstu skref verða“ „Liverpool hefði ekkert unnið ef það væri ekki fyrir Mo Salah“ Kærasta Haaland hefur fengið nóg Girti niður um liðsfélagann í markafagni Skuldir Man United nú meira en 127 milljarðar Tóku hetjuna með sér í Evrópuleikinn Sjá meira