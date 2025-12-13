„Þegar þú spilar fyrir Liverpool verðurðu bara að vinna leiki“ Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 13. desember 2025 17:17 Hugo Ekitike fagnar öðru marka sinna í dag með liðsfélögunum Ibrahima Konate og Virgil van Dijk. EPA/ADAM VAUGHAN Hugo Ekitike var aðalmaðurinn í langþráðum sigri Liverpool í ensku úrvalsdeildinni í dag en franski framherjinn skoraði bæði mörkin í 2-0 sigri. Ekitike skoraði fyrra markið eftir aðeins 46 sekúndur en það seinna með skalla eftir hornspyrnu Mo Salah í seinni hálfleik. Frakkinn var kátur í leikslok. „Ég myndi ekki segja að þetta hafi verið fullkomið því ég veit að ég hefði getað skorað mun fleiri mörk í dag. Það mikilvægasta var að vinna fyrir framan stuðningsmennina okkar. Þetta var góður dagur í vinnunni,“ sagði Hugo Ekitike. Spyrillinn fékk hann til að lýsa fyrra marki sínu sem var það fljótasta sem hefur verið skorað í leik í ensku úrvalsdeildinni á leiktíðinni. „Boltinn kom hratt. Ég reyndi að vera tilbúinn. Maður býst ekki við að skora á fyrstu mínútu og ég reyni alltaf að vera viðbúinn,“ sagði Ekitike. Hann hrósaði Salah fyrir stoðsendinguna í seinna markinu. „Hann gaf mér frábæran bolta, ég þurfti bara að vera á réttum stað. Það var auðvelt að klára færið,“ sagði Ekitike. „Ég var að leita að þrennunni en hún kemur bara næst. Þetta var gott, tvö mörk. Við reynum að halda saman og vinna saman. Þetta var ekki auðvelt í dag. Við þurftum að halda þétt saman og standa saman. Mér finnst við hafa átt þetta skilið. Við áttum frábæra viku og höldum bara áfram,“ sagði Ekitike. „Þegar þú spilar fyrir Liverpool verðurðu bara að vinna leiki. Við erum Liverpool, við þurfum að vinna,“ sagði Ekitike. Enski boltinn Liverpool FC Mest lesið Kjartan Atli lætur af störfum Körfubolti Indverjar brjáluðust út í Messi og brutust inn á völlinn Fótbolti Salah lagði upp í endurkomunni en Ekitike sá um mörkin Enski boltinn Sakna Orra enn sárt og vandræðin aukast Fótbolti Mesta heillaskref ferilsins að hafa verið rekinn Enski boltinn Dýrmætur tími með börnunum áður en alvaran tekur við Fótbolti Körfuboltakvöld í áfalli yfir vörn Álftaness: „Bara kjánalegt að horfa á þetta“ Körfubolti Spara margar milljónir vegna ráðningar Rúnars Handbolti Fimmtugur og fúlskeggjaður Svíi stal senunni á HM Sport Stjarna Guðjóns fer varlega og mun ekki mæta Íslandi á EM Handbolti Fleiri fréttir „Ég held að þetta hafi ekki verið kveðjustund“ „Þegar þú spilar fyrir Liverpool verðurðu bara að vinna leiki“ Salah lagði upp í endurkomunni en Ekitike sá um mörkin Palmer skoraði í fyrsta sinn síðan í september Mesta heillaskref ferilsins að hafa verið rekinn Varalesturinn flæktist fyrir þýska tvíeykinu „Held að ég gæti ekki hætt í fótbolta“ Salah snýr aftur eftir sáttafundinn Isak tæpur og Gakpo frá Rooney var hótað lífláti eftir að hann fór til Man Utd Slot fundar með Salah í dag: „Mun ákvarða hver næstu skref verða“ „Liverpool hefði ekkert unnið ef það væri ekki fyrir Mo Salah“ Kærasta Haaland hefur fengið nóg Girti niður um liðsfélagann í markafagni Skuldir Man United nú meira en 127 milljarðar Tóku hetjuna með sér í Evrópuleikinn Af hverju spila ekki fleiri konur Fantasy? Býður Salah velkominn til Sádi-Arabíu Mjög hættulegur vítahringur að mati Arteta Henry ekki hrifinn af hegðun Arsenal-manna í leikslok Sádi-arabísk félög sögð vilja kaupa Mo Salah „Ekki gleyma mér“ Þrír sem Jökull þolir ekki: „Hann er algjört gerpi“ „Hvað getur Slot gert?“ „Endanlegt ippon fyrir Slot“ Ráðleggur leikmanni United að hætta sóa tíma sínum þar Slot hugsi: Spyr hvort Salah telji sig hafa gert mistök Bestu mörkin í desember 2006 verða vart toppuð: Scholes, Essien og Taylor Luke Littler fagnaði vel meðal stuðningsmanna Man. United Einmanalegt hjá Salah í ræktinni Sjá meira