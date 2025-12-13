„Kannski áttum við heppnina skilið í dag“ Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 13. desember 2025 18:00 Arne Slot, knattspyrnustjóri Liverpool, fagnar sigri Liverpool á Brighton & Hove Albion á Anfield í dag. Getty/Carl Recine Arne Slot, knattspyrnustjóri Liverpool, var ánægður með langþráðan deildarsigur í samtali sínu við BBC Match of the Day eftir 2-0 sigur á Brighton í ensku úrvalsdeildinni í dag. „Þetta var mikil vinna. Við þurftum að leggja hart að okkur fyrir þennan sigur því við mættum mjög góðu liði sem gafst aldrei upp. Í fyrsta skipti í margar vikur finnst mér eins og við höfum verið svolítið heppnir í dag. Við héldum hreinu en í öðrum leikjum höfum við fengið á okkur þrjú mörk án þess að hitt liðið hafi fengið jafn mörg færi,“ sagði Arne Slot. „Í seinni hálfleik, á þeim augnablikum sem þeir fengu, stóðum við saman í og við vítateiginn okkar. Við fengum færi úr skyndisóknum en mér líkaði nokkuð vel hvernig við spiluðum. Kannski áttum við þessa heppni skilið, vegna hugarfarsins sem við sýndum og meiðslanna og annarra slíkra hluta,“ sagði Slot. Auðveld ákvörðun að setja Salah í hópinn Hann var ánægður með Salah í leiknum sem kom inn á sem varamaður um miðjan fyrri hálfleik. „Mér fannst hann vera ógn. Fyrsti boltinn sem hann snerti varð næstum að stoðsendingu á Mac Allister. Hann var stöðugt þátttakandi í því að við hefðum Mo. Gaman að sjá en ekki óvænt,“ sagði Slot. „Það var auðveld ákvörðun að setja hann í hópinn. Ég hef margoft sagt áður að það sem hefur farið á milli okkar verður áfram á milli okkar. Við þurftum á honum að halda og hann lagði upp 2-0 markið sem er gott fyrir okkur. Við höfum of oft á þessu tímabili verið á röngum enda í baráttunni um föst leikatriði,“ sagði Slot. „Hann fer á Afríkumótið og það þýðir fyrir okkur að einum leikmanni fækkar. Þetta er eitthvað sem við vissum áður en tímabilið hófst. Vonandi geta einn eða tveir leikmenn snúið aftur úr meiðslum,“ sagði Slot. Eru að taka framförum Frakkinn Hugo Ekitike skoraði bæði mörk Liverpool í leiknum: „Mér fannst hann á köflum vera áhrifamikill í dag. Mörkin sem hann skoraði voru góð mörk og það voru önnur augnablik þar sem ég hugsaði „vá“. Það er auðvitað ástæðan fyrir því að við vildum fá hann, fyrir utan mörkin. Það er gott að sjá að hann og aðrir sem komu í sumar eru að taka framförum,“ sagði Slot. Florian Wirtz var í byrjunarliðinu en tókst ekki að búa til mark. Slot var samt mjög sáttur með hann. Hann verður sterkari og sterkari „Hvernig hann meðhöndlar boltann. Hversu öruggur hann er með hann. Ég held að hann sé líka einn af þeim leikmönnum sem ég segi að séu sífellt að verða betri. Hann verður sterkari og sterkari. Öll sú mikla vinna sem leikmennirnir hafa lagt á sig síðustu mánuði er að skila sér,“ sagði Slot. Hann ætlar nú að nýta næstu viku til að stilla liðið af og ná góðum æfingum. „Eftir svo marga leiki er þetta vika þar sem við getum vonandi náð að jafna okkur svolítið. Það verður einhver tími fyrir æfingar,“ sagði Slot. 