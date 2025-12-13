„Ég held að þetta hafi ekki verið kveðjustund“ Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 13. desember 2025 17:27 Mohamed Salah hleypur inn á völlinn í fyrri hálfleik á Anfield í dag en honum var skipt inn á völlinn þegar Joe Gomez meiddist snemma leiks. Liverpool vann leikinn 2-0. Getty/Liverpool FC Mohamed Salah kom óvænt inn á sem varamaður í fyrri hálfleik í 2-0 sigri Liverpool á Brighton í ensku úrvalsdeildinni í dag. En var þetta síðasti leikur hans? Sérfræðingur breska ríkisútvarpsins og fyrrum knattspyrnuhetja er ekki á því. „Ég geri ráð fyrir að allir fari frá Anfield með þá tilfinningu á lofti hvað gerist næst með Mo Salah? Ætlar hann að vera áfram eða ætlar hann að fara? En þetta hefur verið góð vika fyrir Slot,“ sagði Chris Sutton á BBC Radio 5 Live. Mo Salah náði ekki að skora þrátt fyrir að fá nokkur góð færi en hann lagði upp seinna markið sem kom með skalla eftir hornspyrnu Salah. „Ég held að þetta hafi ekki verið kveðjustund. Það voru nokkur augnablik þar sem maður hugsaði „var þetta kveðjubending eða ekki“ en það leit bara út fyrir að hann væri að klappa fyrir stuðningsmönnunum eins og hann gerir í hverri viku og eins og margir aðrir leikmenn gerðu,“ sagði Sutton sem fylgdist vel með egypska framherjanum með stuðningsmönnum Liverpool eftir leik. „Það verður áhugavert að sjá hvernig þetta mál þróast. Ef þú ert stuðningsmaður Liverpool viltu halda í bestu leikmennina þína svo þú munt vona að þetta gangi upp,“ sagði Sutton. „Mo Salah sér kannski eftir því að hafa gert þetta opinbert. En ef þú ert stuðningsmaður Liverpool vonarðu að það náist samkomulag um að Salah verði áfram,“ sagði Sutton. Enski boltinn Liverpool FC Mest lesið Kjartan Atli lætur af störfum Körfubolti Indverjar brjáluðust út í Messi og brutust inn á völlinn Fótbolti Salah lagði upp í endurkomunni en Ekitike sá um mörkin Enski boltinn Sakna Orra enn sárt og vandræðin aukast Fótbolti Mesta heillaskref ferilsins að hafa verið rekinn Enski boltinn Dýrmætur tími með börnunum áður en alvaran tekur við Fótbolti Körfuboltakvöld í áfalli yfir vörn Álftaness: „Bara kjánalegt að horfa á þetta“ Körfubolti Spara margar milljónir vegna ráðningar Rúnars Handbolti Fimmtugur og fúlskeggjaður Svíi stal senunni á HM Sport Stjarna Guðjóns fer varlega og mun ekki mæta Íslandi á EM Handbolti Fleiri fréttir „Ég held að þetta hafi ekki verið kveðjustund“ „Þegar þú spilar fyrir Liverpool verðurðu bara að vinna leiki“ Salah lagði upp í endurkomunni en Ekitike sá um mörkin Palmer skoraði í fyrsta sinn síðan í september Mesta heillaskref ferilsins að hafa verið rekinn Varalesturinn flæktist fyrir þýska tvíeykinu „Held að ég gæti ekki hætt í fótbolta“ Salah snýr aftur eftir sáttafundinn Isak tæpur og Gakpo frá Rooney var hótað lífláti eftir að hann fór til Man Utd Slot fundar með Salah í dag: „Mun ákvarða hver næstu skref verða“ „Liverpool hefði ekkert unnið ef það væri ekki fyrir Mo Salah“ Kærasta Haaland hefur fengið nóg Girti niður um liðsfélagann í markafagni Skuldir Man United nú meira en 127 milljarðar Tóku hetjuna með sér í Evrópuleikinn Af hverju spila ekki fleiri konur Fantasy? Býður Salah velkominn til Sádi-Arabíu Mjög hættulegur vítahringur að mati Arteta Henry ekki hrifinn af hegðun Arsenal-manna í leikslok Sádi-arabísk félög sögð vilja kaupa Mo Salah „Ekki gleyma mér“ Þrír sem Jökull þolir ekki: „Hann er algjört gerpi“ „Hvað getur Slot gert?“ „Endanlegt ippon fyrir Slot“ Ráðleggur leikmanni United að hætta sóa tíma sínum þar Slot hugsi: Spyr hvort Salah telji sig hafa gert mistök Bestu mörkin í desember 2006 verða vart toppuð: Scholes, Essien og Taylor Luke Littler fagnaði vel meðal stuðningsmanna Man. United Einmanalegt hjá Salah í ræktinni Sjá meira