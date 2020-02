Liverpool er með 22 stiga forskot á toppi ensku úrvalsdeildarinnar eftir leiki helgarinnar.



Liverpool vann 4-0 sigur á Southampton á heimavelli eftir að staðan var markalaus og bæði Manchester City og Leicester misstígu sig.



Ekkert lið hefur verið með meiri forystu í ensku úrvalsdeildinni eins og Liverpool er með núna eftir að þriggja stiga reglan var sett á laggirnar.





Liverpool are 22 points ahead of #2 on the table after 25 matches. This is 6 points more than ever before when using 3 points for win. #LFC pic.twitter.com/qaHEh1mjjA





Í öðru sætinu er forysta Tottenham tímabilið 1960/1961 er þeir voru sextán stigum á undan Wolves eftir 25 leiki.



Meistaralið Manchester City voru með fimmtán stiga forskot á granna sína í United tímabilið 2017/2018.



Liverpool þarf einungis sex sigra í viðbót til þess að verða meistari en þeir gætu orðið færri ef Man. City misstígur sig enn frekar.





“Get over it Gary, your points behind one of the greatest teams EVER - and you’re on about VAR!”@RobbieSavage8 shuts down this #MCFC fan who says the only reason #LFC are going to win the league is because the technology is in their favour...



Strap yourself in #BBC606 pic.twitter.com/IzCCTp9Irl