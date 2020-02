Liverpool sex sigrum frá því að fá heiðursvörð frá leikmönnum Man. City á Ethiad

Liverpool jók forskot sitt á toppi ensku úrvalsdeildarinnar um þrjú stig um helgina og hefur nú 22 stiga forystu á Manchester City í öðru sætinu.



Manchester City getur nú mest náð 90 stigum á þessari leiktíð því liðið á bara eftir þrettán leiki. Það eru því 39 stig eftir í pottinum og City menn eru með 51 stig.



Það þýðir jafnframt að sex sigrar í viðbót (úr síðustu þrettán leikjunum) nægja Liverpool liðinu til að tryggja sér enska meistaratitilinn í fyrsta sinn í þrjá áratugi.





