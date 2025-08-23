Mjólkin flæddi og stemningin var rosaleg í stúkunni á Laugardalsvelli í gærkvöldi þegar Vestramenn urðu bikarmeistarar í fótbolta í fyrsta sinn. Í sannkölluðu gæsahúðarmyndbandi sem félagið birti í morgun má heyra úr ræðu þjálfarans Davíðs Smára Lamude, sjá aðdragandann og sigurstundina sjálfa.
„Við erum búnir að setja þetta upp svona og teljum að það sé lykillinn, því við erum búnir að greina þetta… Nýtið gæðin sem við höfum í liðinu. Nýtið leiðtogahæfileikana í þessu liði. Og við berjumst áfram veginn saman… Síðast en ekki síst; Við skulum vera betra lið en Valur!“ segir Davíð Smári í myndbandinu sem sjá má hér að neðan.
Undir myndbandinu ómar lagið „Hafið eða fjöllin“ sem magnaðir stuðningsmenn Vestra sameinuðust um að syngja á fallegri stundu um leið og lokaflautið gall, og þessi risastóri áfangi í íþróttasögu Vestfjarða var í höfn. Sumir ærðust af fögnuði en aðrir virtust þurfa tíma til að átta sig á því sem hafði gerst.
En 1-0 sigur á Val var staðreynd, með stórkostlegu marki Jeppe Pedersen. Einn af þeim sem þurfti engan tíma til að átta sig var hollenski markvörðurinn Guy Smit sem spratt fyrstur leikmanna til stuðningsmanna og fagnaði með þeim, og knúsaði sérstaklega „fallega smiðinn“ Pétur Magnússon í bak og fyrir. Smit átti frábæran leik eins og aðrir leikmenn Vestra.
Stuðningsfólk Vestra fjölmennti svo í veislusal Þróttar í næstu byggingu og fagnaði saman. Miðað við orð þjálfarans Davíðs Smára eftir leik fengu leikmenn þó kannski ekki svo mikinn tíma til að fagna, enda skammt í næsta leik. Vestri mætir Víkingi strax á þriðjudaginn.
„Þeir fá að fagna þessu stutt. Það er æfing á morgun og leikur gegn Víkingi á þriðjudaginn. Deildin er að spilast þannig að hver leikur er úrslitaleikur og við verðum að horfa á þennan leik gegn Víkingi sem úrslitaleik,“ sagði Davíð.