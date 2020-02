Danny Rose, sem gekk í raðir Newcastle á dögunum, er ekki þekktur fyrir að liggja á skoðunum sínum.



Rose mun leika á lánssamningi hjá Newcastle út tímabilið en hann hefur leikið með Tottenham nær allan sinn feril.



Sky Sports greip Rose fyrir utan æfingasvæði Newcastle í gær og það er fátt meira sem vinstri bakvörðurinn elskar meira en góðar franskar.



Hann ræddi það í viðtali við heimasíðu Newcastle í gær að það hafi verið ein ástæðan fyrir því að hann færði sig um set og sagði það aftur í viðtali við Sky Sports í gær.



„Bestu franskarnar eru í Doncaster. Ég var í London í þrettán ár og ég fann einungis eina góða frönsku sjoppu,“ sagði Rose.



„Nú er ég kominn aftur norður og hlakka til að njóta lífsins hérna.“





Danny Rose reveals the real reason he signed for Newcastle



