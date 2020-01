United hefur tapað fleiri deildarleikjum en það hefur unnið síðan Solskjær var ráðinn til frambúðar

Manchester United hefur tapað fleiri leikjum í ensku úrvalsdeildinni en það hefur unnið síðan Ole Gunnar Solskjær var ráðinn knattspyrnustjóri liðsins til frambúðar í mars í fyrra.



United laut í lægra haldi fyrir Burnley, 0-2, á heimavelli í gær. Þetta var tólfta deildartap liðsins síðan Solskjær skrifaði undir þriggja ára samning við það 29. mars 2019. Sigranir eru aðeins ellefu.

