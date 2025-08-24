Onana með í dag en Man. Utd að landa markverði Sindri Sverrisson skrifar 24. ágúst 2025 11:31 Senne Lammens virðist vera á leiðinni á Old Trafford. Getty/Joris Verwijst Belgíski markvörðurinn Senne Lammens er ekki í leikmannahópi Antwerpen í dag og nú er útlit fyrir að hann gangi í raðir Manchester United. Í hinum hluta Manchester-borgar færast City-menn nær því að klófesta Gianluigi Donnarumma. The Guardian segir að talið sé að United muni greiða 17 milljónir punda fyrir hinn 23 ára gamla Lammens. Ef ekki væri fyrir áhuga United þá hefði markvörðurinn eflaust spilað með Antwerpen gegn Mechelen nú í hádeginu, í belgísku úrvalsdeildinni, en hann er ekki í leikmannahópnum. https://t.co/tGtzubTVjt— jamie jackson (@JamieJackson___) August 24, 2025 The Guardian segir að Ruben Amorim vilji fá Lammens til að veita Andre Onana samkeppni um aðalmarkvarðarstöðuna. Onana sé hins vegar í leikmannahópnum sem mæti Fulham í dag eftir að hafa ekki verið í hópnum í fyrsta leik, þegar United tapaði 1-0 gegn Arsenal. Ekki sé þó víst að hann byrji leikinn. 🚨⏳ Senne Lammens, left out of Royal Antwerp starting XI today as negotiations with Manchester United are advancing.The Belgian goalkeeper has agreed personal terms with Man United… and the two clubs are close to agreeing fee.Deal advanced, as revealed on Friday. ✅ pic.twitter.com/sJLbL4dogx— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 24, 2025 Tyrkinn Altay Bayindir stóð í marki United gegn Arsenal en gerði afar slæm mistök í sigurmarki Riccardo Calafiori. The Guardian segir að Onana búist við því að vera áfram hjá United í vetur, því félagið hafi sagt honum frá því að það hafi hafnað tilboðum, en nú mun hann þurfa að glíma við aukna samkeppni frá Lammens. Donnarumma klár í að fara til City Belginn kom inn í aðallið Club Brugge árið 2021 og gekk svo í raðir Antwerpen fyrir tveimur árum. Hans fyrsti leikur þar var í 2-0 sigri gegn Porto í nóvember 2023, í Meistaradeild Evrópu. Lammens hefur leikið með yngri landsliðum Belgíu og var valinn í A-landsliðshópinn fyrir leiki í umspili Þjóðadeildarinnar í mars síðastliðnum. Donnarumma hefur áður verið orðaður við United en samkvæmt Fabrizio Romano hefur hann nú náð samkomulagi við City um kaup og kjör. City og PSG þurfa nú að komast að samkomulagi um kaupverð en kaupin velta á því að City takist að selja Éderson sem er í sigti Galatasaray. 🚨 Gigio Donnarumma has agreed on personal terms with Manchester City, keen on joining Pep Guardiola.Negotiations are also underway between Man City & PSG, fee will be under initial €50m request.❗️ Deal still depends on Éderson exit this summer, with Galatasaray still keen. pic.twitter.com/4HYxRZsTRs— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 24, 2025 Enski boltinn Mest lesið „Horft illum augum á þannig taktík í hlaupaheiminum“ Sport Yfirgaf æfingaferð Marseille í áfalli Fótbolti Tilfinningaþrungin stund þegar Magnús Máni kom í mark Sport Pólverjar bæta við sig Kana fyrir EM Körfubolti Sjáðu markaveislu Arsenal og fullkomna byrjun Tottenham Fótbolti Onana með í dag en Man. Utd að landa markverði Enski boltinn Kom inn á fyrir Dag, skoraði og kýldi mótherja Fótbolti Vann hálft maraþon, fæddi barn og varð svo meistari í heilu maraþoni Sport Næst yngsti leikmaður í sögu ensku úrvalsdeildarinnar Sport Guðlaugur Victor til Danmerkur á ný Fótbolti Fleiri fréttir Onana með í dag en Man. Utd að landa markverði Eze í treyju númer tíu og byrjar á stórleik við Liverpool Þrír leikir í enska: Draumabyrjun Outtara en gömlu félagarnir unnu líka Öruggur sigur Arsenal á nýliðunum Skelfileg mistök City og fullkomin byrjun Spurs Sjáðu markaveisluna hjá Chelsea í Austur-Lundúnum Potter niðurlútur: „Ekki margt jákvætt“ Chelsea svaraði með fimm mörkum og pressan á Potter eykst Framlengir við City: „Ég elska Manchester“ Palmer meiddist í upphitun og ekki með gegn West Ham Rodri og Foden klárir í slaginn Viljum ekki leikmenn sem vilja ekki Spurs Ósáttur við aðgerðaleysið: Dreg fram skóna sjálfur Ófriðarbál hjá Forest og stjórinn mögulega rekinn Hvetur fólk til að brjóta reglu og velja Haaland „Ég vil hundrað prósent sjá hann aftur í Newcastle-treyju“ Grét í viku þegar Arsenal vildi hann ekki en sama félag borgar nú marga milljarða Bjarki Gunnlaugs spáir því að Liverpool landi Isak eftir Newcastle leikinn Tottenham beinir sjónum sínum að besta unga leikmanninum Telur X-faktorinn Eze vera púslið sem Arsenal vantaði Frimpong strax úr leik hjá Liverpool Leeds kaupir Okafor og liðin í ensku úrvalsdeildinni aldrei eytt meiru Wirtz strax kominn á hættusvæði Ljóst hvenær Liverpool og Man. Utd mætast Af hverju tekur svona langan tíma að fá niðurstöður í kærurnar? Mynd af Jota það síðasta sem leikmenn Liverpool sjá Arsenal að stela Eze frá Tottenham Framherjunum fækkar aftur hjá Arsenal Isak sást á æfingasvæði Newcastle í dag Á að reka umboðsmanninn á stundinni Sjá meira