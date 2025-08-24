Fótbolti

Eins og kleina þegar hún upp­lifði mar­tröð spyrilsins

Sindri Sverrisson skrifar
Katharina Kleinfeldt búin að átta sig á mistökunum og biður Marco Friedl afsökunar.
Katharina Kleinfeldt búin að átta sig á mistökunum og biður Marco Friedl afsökunar. Skjáskot/Sky Sport

Það kom upp ansi vandræðalegt augnablik í beinni útsendingu Sky Sport í Þýskalandi í gær þegar spyrillinn Katharina Kleinfeldt virtist ekki þekkja fyrirliða Werder Bremen, Marco Friedl, í sjón.

Friedl og félagar hans í Werder höfðu mátt þola 4-1 skell gegn Eintracht Frankfurt en eins og fyrirliða sæmir var hann samt mættur í viðtal eftir leikinn.

Kleinfeldt hóf hins vegar viðtalið á að segja við Friedl að hann hefði unnið 4-1 og spurði hvort hann hefði búist við svona sigri?

Það sem virðist hafa ruglað Kleinfeldt er að Friedl var klæddur í Frankfurt-treyju. Hann hafði nefnilega skipst á treyjum við sinn fyrrverandi liðsfélaga , markvörðinn Michael Zetterer, sem var að skipta yfir til Frankfurt frá Werder Bremen.

Það afsakar þó líklega ekki að þekkja ekki fyrirliðann í sjón og var Kleinfeldt algjörlega miður sín þegar Friedl svaraði henni að hann væri reyndar leikmaður Werder Bremen.

„Þetta er mjög óþægilegt og angrar mig mikið,“ sagði Kleinfeldt þegar hún svo tjáði sig um málið, og bætti við að hún hefði meira að segja rætt við Friedl fyrir leikinn og væri auðvitað fullmeðvituð um að hann væri leikmaður Werder Bremen.

„Ég vona að Marco geti brosað að þessu eftir nokkra daga,“ sagði Kleinfeldt.

Samkvæmt þýska miðlinum Bild var Friedl þó ekki skemmt, alla vega í fyrstu. „Ég hef aldrei lent í svona löguðu áður. Þetta var undarlegt og líka svolítið fáránlegt,“ hefur Bild eftir fyrirliðanum.

Þýski boltinn

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið