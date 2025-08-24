Eins og kleina þegar hún upplifði martröð spyrilsins Sindri Sverrisson skrifar 24. ágúst 2025 12:47 Katharina Kleinfeldt búin að átta sig á mistökunum og biður Marco Friedl afsökunar. Skjáskot/Sky Sport Það kom upp ansi vandræðalegt augnablik í beinni útsendingu Sky Sport í Þýskalandi í gær þegar spyrillinn Katharina Kleinfeldt virtist ekki þekkja fyrirliða Werder Bremen, Marco Friedl, í sjón. Friedl og félagar hans í Werder höfðu mátt þola 4-1 skell gegn Eintracht Frankfurt en eins og fyrirliða sæmir var hann samt mættur í viðtal eftir leikinn. Kleinfeldt hóf hins vegar viðtalið á að segja við Friedl að hann hefði unnið 4-1 og spurði hvort hann hefði búist við svona sigri? Það sem virðist hafa ruglað Kleinfeldt er að Friedl var klæddur í Frankfurt-treyju. Hann hafði nefnilega skipst á treyjum við sinn fyrrverandi liðsfélaga , markvörðinn Michael Zetterer, sem var að skipta yfir til Frankfurt frá Werder Bremen. Það afsakar þó líklega ekki að þekkja ekki fyrirliðann í sjón og var Kleinfeldt algjörlega miður sín þegar Friedl svaraði henni að hann væri reyndar leikmaður Werder Bremen. 😳#SGE #SGESVW pic.twitter.com/LMvV9zLoRW— Murtaza Akbar (@Akbar_offiziell) August 23, 2025 „Þetta er mjög óþægilegt og angrar mig mikið,“ sagði Kleinfeldt þegar hún svo tjáði sig um málið, og bætti við að hún hefði meira að segja rætt við Friedl fyrir leikinn og væri auðvitað fullmeðvituð um að hann væri leikmaður Werder Bremen. „Ég vona að Marco geti brosað að þessu eftir nokkra daga,“ sagði Kleinfeldt. Samkvæmt þýska miðlinum Bild var Friedl þó ekki skemmt, alla vega í fyrstu. „Ég hef aldrei lent í svona löguðu áður. Þetta var undarlegt og líka svolítið fáránlegt,“ hefur Bild eftir fyrirliðanum. Þýski boltinn Mest lesið „Horft illum augum á þannig taktík í hlaupaheiminum“ Sport Yfirgaf æfingaferð Marseille í áfalli Fótbolti Tilfinningaþrungin stund þegar Magnús Máni kom í mark Sport Pólverjar bæta við sig Kana fyrir EM Körfubolti Sjáðu markaveislu Arsenal og fullkomna byrjun Tottenham Fótbolti Onana með í dag en Man. Utd að landa markverði Enski boltinn Kom inn á fyrir Dag, skoraði og kýldi mótherja Fótbolti Vann hálft maraþon, fæddi barn og varð svo meistari í heilu maraþoni Sport Næst yngsti leikmaður í sögu ensku úrvalsdeildarinnar Sport Guðlaugur Victor til Danmerkur á ný Fótbolti Fleiri fréttir Onana með í dag en Man. Utd að landa markverði Sjáðu Brynjólf skora gegn meisturum PSV Kom inn á fyrir Dag, skoraði og kýldi mótherja Sjáðu markaveislu Arsenal og fullkomna byrjun Tottenham Guðlaugur Victor til Danmerkur á ný Yfirgaf æfingaferð Marseille í áfalli Keflvíkingar létu mörkunum rigna gegn Völsungi Sjálfsmark í blálokin bjargaði Börsungum Þórsarar á toppinn Orðinn langþreyttur á glímunni við Útlendingastofnun Eze í treyju númer tíu og byrjar á stórleik við Liverpool Þrír leikir í enska: Draumabyrjun Outtara en gömlu félagarnir unnu líka Öruggur sigur Arsenal á nýliðunum Þróttur fær tvo tíma á toppnum og Fylkir úr fallsæti Ronaldo þarf enn að bíða eftir titli þrátt fyrir tímamótamark Hjörvar fékk treyju með kveðju frá De Gea í beinni Skelfileg mistök City og fullkomin byrjun Spurs Valgeir fékk að spila og lagði strax upp í fyrsta sigrinum Sjáðu „fólkið frá þessum stað“ fagna í alvöru gæsahúðarmyndbandi Aurier í bann vegna lifrarbólgu Myndaveisla frá sögulegri stund Vestra Sjáðu markaveisluna hjá Chelsea í Austur-Lundúnum „Greenwood fékk annað tækifæri en ekki sonur minn“ Potter niðurlútur: „Ekki margt jákvætt“ „Það er æfing á morgun“ „Flottasta mark sem ég hef skorað á ferlinum“ Patrick sleit hásin og verður frá út tímabilið „Lið úr bæ þar sem eru fleiri fiskar og kindur en fólk“ Uppgjörið: Valur - Vestri 0-1 | Vestri bikarmeistari í fyrsta sinn Chelsea svaraði með fimm mörkum og pressan á Potter eykst Sjá meira